أمير قطر يشمل برعايته افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة

MENAFN - Al-Anbaa) تفضل أمير قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فشمل برعايته حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، مساء أمس، بموقع المعرض في حديقة البدع، بحضور رئيس الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية أوزبكستـــان شوكت ميرضيائيف، ورئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، ورئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صولوحو حسن، ورئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء الجمهورية اليمنية د. معين عبدالملك سعيد، ورئيس وزراء جمهورية رواندا د. إدوارد نجيرينتي. وألقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني كلمة قال فيها: إن احتضان قطر لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيا ودوليا، لافتا إلى أنه يشكل إضافة نوعية لمبادرات متنوعة تتبناها قطر لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لشعوب الأرض كافة.ونوه بأن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار تحقيق توازن بين حاجات قطر التنموية وحماية مواردها الطبيعية برا وبحرا وجوا وذلك تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030 والتي تعد إحدى ركائزها تطوير رؤية بيئية شاملة تضع في مقدم أولوياتها الحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل.وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدعوة لمزيد من الحلول والابتكارات المبدعة الصديقة للبيئة في كل مناحي الحياة والتي تتخذ نهجا واقعيا يعنى بالتنمية الاقتصادية الشاملة وحماية البيئة ويضمن في الوقت ذاته أمن الطاقة العادل للجميع، كما دعا إلى تكثيف التعاون الدولي لتحقيق عالم بيئي متوازن يسوده الاحترام، احترام الإنسان لأخيه الإنسان واحترام الإنسان المستدام للبيئة والطبيعة.وأعرب في ختام كلمته عن شكره لجميع الدول والأصدقاء الذين انضموا إلى المعرض، متمنيا أن تثمر أعماله شراكات ومشاريع تجني خيراتها الأجيال القادمة.في سياق متصل، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس في كلمة مماثلة، إن البشرية وجدت على مر التاريخ طرقا للتكيف والابتكار والازدهار وسط المناظر الطبيعية والمناخات المتنوعة، مشيرا الى ان البشرية تواجه تهديدا فعليا يتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري.وشدد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للصمود ومقاومة التغيير المناخي، داعيا إلى مشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة في المعرض لمواجهة التحديات المتنوعة والمختلفة.من جهته، قال رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة ليوناردو كابيتانيو «نحتفل بمعلم ضخم يجمع الأمم والثقافات والأفكار بروح التعاون والتقارب بينها باسم البستنة والاستدامة ومستقبل أكثر إشراقا». واعتبر في كلمته أن المعرض الذي يستمر 179 يوما يأتي في الوقت المناسب لاستكشاف الإمكانات المذهلة للطبيعة والإبداع البشري لتحويل المناظر الطبيعية القاحلة لنظم بيئية مزدهرة ومستدامة.وحضر الحفل الممثل الشخصي للأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وعدد من الشيوخ والوزراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من كبار رجال الأعمال وضيوف المعرض. وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد، ويستمر «إكسبو قطر 2023» لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة. ويتضمن المعرض فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.ممثل الأمير شارك في حفل الافتتاحشارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وبحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.

ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله لدى وصوله إلى قطر وفي استقباله رئيس شؤون الصالات الأميرية في الديوان الأميري بدولة قطر الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني

وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وصل إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.وكان في استقباله على أرض المطار رئيس شؤون الصالات الأميرية في الديوان الأميري بدولة قطر الشقيقة الشيخ فهد بن محمد بن فهد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك وسفيرنا لدى دولة قطر الشقيقة خالد بدر المطيري.وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله والوفد المرافق غادر متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.وكان في وداعه على أرض المطار كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل حمود.يرافقه وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.