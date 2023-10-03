هجمة شرائية على الذهب في الكويت والسبائك Sold Out!



محمد فاضل: السبائك نفدت في غالبية السوق.. والتجار يعملون على استعاضتها من الخارج محمد صلاح: الطلب ما زال متزايداً على الشراء.. والانخفاضات تولّد فرصاً جديدة لبناء المراكز

علي إبراهيمهجمة شرائية على الذهب في الكويت والسبائك على وشك النفاد حتى كتابة هذه السطور، هذا هو واقع الحال بعدما انخفض سعر المعدن الأصفر ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر تقريبا، بالتزامن مع استمرار قوة الدولار وارتفاع الفائدة العالمية، مما رفع بريق الذهب في أعين الكويتيين والمقيمين لاقتناء المعدن النفيس.وخلال الأيام الماضية، شهدت سوق الذهب المحلي طفرة كبيرة في المبيعات، إذ قال عدد من المختصين لـ«الأنباء» إن هبوط الأسعار شجعت العديد من العملاء على بناء مراكز استثمارية أو اقتناء الذهب للزينة والخزينة بالتزامن مع فترة نزول الرواتب في حسابات الموظفين، الأمر الذي وفر سيولة مناسبة لتزايد عمليات الشراء.وأشاروا إلى أن الطلب ما زال مستمرا على الرغم من نفاد السبائك في غالبية السوق، إلا أن التجار يعملون على مدار الساعة لاستعاضة مخزونهم من المنتجات لتلبية الطلب من الأسواق الخارجية، خصوصا للسبائك التي تبدأ بوزن 50 غراما فما فوق، إذ تشهد طلبا متزايدا خلال الوقت الراهن، وبالنسبة للأحجام الكبيرة فإن سعر كيلو الذهب انخفض بواقع 1000 دينار ليتداول في مستوى الـ 18.5 ألف دينار بدلا من 19.5 ألف دينار سابقا.. وفيما يلي التفاصيل:في البداية، يقول مدير عام شركة «دبلة» للذهب والمجوهرات محمد فاضل إن موجة انخفاض أسعار المعدن الأصفر بدأت منذ الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي تابعه العديد من المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء الذهب للاستثمار أو كمخزن للقيمة، إذ شكلت الفترة من الثلاثاء حتى اليوم فرصة مواتية جدا للشراء والتجميع وبناء مراكز استثمارية للعديد من الأفراد.وأشار فاضل إلى أن انخفاض سعر الذهب في الكويت مر بعدة مراحل، إذ انخفض في البداية بواقع 600 دينار من 19.5 ألف دينار للكيلو الواحد، وصولا إلى بيع الكيلو الواحد أمس الاثنين بـ 18.5 ألف دينار وبفارق 1000 دينار عن السعر الذي ظل يتداول فيه لفترة طويلة.وذكر فاضل أن السوق المحلي شهد هجمة شرائية غير مسبوقة على سوق الذهب، الأمر الذي دفع نحو بيع غالبية الشركات والمحلات لكل السبائك الموجودة لديها من مختلف الأوزان وصولا إلى نفادها في غالبية السوق، مبينا أن التجار يعملون الآن على استعاضة مخزونهم خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الشراء.وأشار فاضل الى أن العملاء الذين يقبلون على الشراء خلال تلك الفترة ليسوا من ذوي الملاءة المالية فقط، والدليل على ذلك أن الطلب كان مرتفعا أيضا على السبائك الصغيرة الحجم والتي يقبل عليها الأشخاص الراغبون في حفظ قيمة مدخراتهم البسيطة.ولفت فاضل إلى أن من أهم العوامل التي حفزت الطلب المتزايد على السبائك ليس انخفاض الأسعار وحده، ولكن تزامن تراجع الأسعار مع فترة نزول الرواتب للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وهو ما أتاح لهم المجال لاقتناص الفرصة وشراء الذهب بالسيولة المتوافرة لديهم في ذلك الوقت.تحركات الأسعاربدوره، قال خبير الذهب والمعادن الثمينة في شركة «سبائك الكويت» محمد صلاح إن أسعار الذهب عالميا انخفضت إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، إذ سجلت نحو 1855 دولارا للأونصة الواحدة خلال الأيام الماضية انخفاضا من أعلى مستوى منذ بداية العام وهو 2024 دولارا للأونصة في 30 أبريل الماضي، وهو ما يشكل فارقا حيويا لإعادة بناء المراكز الاستثمارية للأفراد، كما سجلت التداولات أمس سعرا وصل إلى 1835 دولارا للأونصة وهو ما يعني وجود فرص جديدة للشراء.وأشار صلاح إلى أن المواطنين والمقيمين في الكويت لديهم وعي كامل بتحركات أسعار الذهب ولديهم مستوى عال من الفهم للمتغيرات التي تصنع الفرصة المواتية للشراء، وعليه فقد رأى المواطنون والمقيمون خلال الأسبوع الماضي حتى الآن أن الفرصة مواتية جدا للشراء، الأمر الذي حقق موجة شرائية عالية جدا على جميع أنواع الذهب من مشغولات وسبائك، إلا أن الطلب كان مرتفعا جدا على السبائك وهو ما قاد نحو نفادها لدى الكثير جدا من التجار، وبدء عملية الاستعاضة بتوفير سبائك جديدة من الأسواق الخارجية لتلبية الطلب المتزايد.وذكر صلاح أن سعر كيلو الذهب في السوق المحلي شهد انخفاضا على مدار الأيام القليلة الماضية بمستويات تتراوح بين 700 و1000 دينار في الكيلو الواحد وهو ما انعكس على معدلات الإقبال النوعي على السبائك تحديدا إذ بات الإقبال على الأوزان من 50 إلى كيلوغرام لتحقيق وفر في السعر يبدأ من 50 إلى 1000 دينار.ولفت صلاح إلى أن المشغولات أيضا شهدت طلبا كثيفا من قبل العملاء خصوصا الراغبين في تحقيق مبدأ الزينة والخزينة في آن واحد، إذ أتاحت تراجعات الأسعار الفرصة لاقتناء مشغولات بتكلفة أقل تحقق تشبع الحاجة إلى الزينة، ومفهوم حفظ القيمة في الوقت ذاته إذ تم الشراء عند سعر متدن.وأكد صلاح أن الطلب ما زال متزايدا على اقتناء الذهب في السوق المحلي بالوقت الراهن، وهو الأمر الذي جعل التجار يعملون على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير المنتجات اللازمة من السبائك بالأوزان المختلفة من خارج الكويت.العطلة.. وزيادة الطلبذكر فاضل أن انخفاضات الأسعار وتواكبها مع عطلة المولد النبوي الشريف كان له أثر إيجابي على الأسواق إذ أتاحت الوقت الكافي للعملاء من أجل الاطلاع على مجريات السوق، ناهيك عن وجود شريحة ليست قليلة من العملاء تتهادى بالذهب خلال تلك المناسبة وهو ما زاد الطلب أيضا على المشغولات.