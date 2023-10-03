كامكو إنفست توسع حضورها الدولي بافتتاح مكتب جديد في لندن

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة كامكو إنفست، عن افتتاح مكتبها الجديد، كامكو إنفست - لندن، ويمثل هذا التوسع الاستراتيجي علامة بارزة في استراتيجية نمو الشركة، ما يعزز التزامها بتوفير فرص استثمارية استثنائية وقدرات إدارية لقاعدة عملائها.

وسيكون مكتب لندن الجديد في المرحلة الأولى بمنزلة مركز لإدارة الاستثمارات البديلة لدى كامكو إنفست، وخاصة الاستثمارات العقارية.

ولا تقتصر هذه الخطوة كونها شهادة على النمو المطرد للشركة، إنما على المرونة التي تتمتع بها أسواق العقارات العالمية والفرص الواسعة التي توفرها عبر مختلف الاستراتيجيات ومستوى المخاطر والعوائد.

فقد عينت كامكو إنفست حسن فران، الخبير في قطاع العقارات، لقيادة مكتب لندن كرئيس تنفيذي. ينضم فران إلى الشركة قادما من شركة كوشمان آند ويكفيلد، حيث قاد على مدى السنوات الأربع الماضية النشاط الاستثماري العابر للحدود لفريق أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع مستثمرين من الشرق الأوسط.

وباعتباره مسؤولا عن الاستثمارات الدولية، فقد قاد الفرق الاستشارية في صفقات مع عملاء من منطقة الشرق الأوسط ونيابة عنهم. وقبل توليه هذا المنصب، عمل فران لمدة 8 سنوات في شركة سافيلز كرئيس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

إن خبرة فران العريقة وعلاقاته المميزة سيكون لها دور فعال في تطوير مكتب لندن ليصبح عنصرا حيويا في شبكة مكاتب المجموعة. وعلق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامكو إنفست قائلا: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح كامكو إنفست - لندن وتعيين حسن فران رئيسا تنفيذيا.

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الإستراتيجية لتوسيع تواجدنا في أسواق رأس المال الرئيسية وتوفير خدمات وحلول استثمارية لا مثيل لها لعملائنا».

وأضاف: تتمتع المملكة المتحدة بمكانة فريدة ومرموقة كمركز مالي عالمي. إن إطارها التنظيمي المتطور وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين يجعلها موقعا مثاليا لتوسع كامكو إنفست خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال ترسيخ وجودنا في لندن، فإننا نضع أنفسنا في موقع استراتيجي للاستفادة من النظام المالي العميق في المملكة المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات استثمارية شاملة ومتنوعة.

وقال محمد فهد العثمان، الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست: يعد التوسع في المملكة المتحدة خطوة استراتيجية تتوافق مع سعينا لمواصلة تقديم قيمة مضافة لعملائنا.

وسيسهم هذا التوسع في اقتناص فرص استثمارية واستراتيجيات جديدة وتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات العقارية، ما يعزز من قوة محفظتنا العقارية وانتشارها العالمي. فعلى مدى 8 سنوات، قمنا ببناء سجل حافل من الإنجازات في قطاع العقارات الدولية.

ومع تواجدنا الجديد في لندن، إلى جانب الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فران، أنا على ثقة من أننا سنطور من خدماتنا في إدارة الاستثمارات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة.ولقد رسخت كامكو إنفست مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن فرص في أسواق العقار الدولي. وتدير الشركة مجموعة من 21 عقارا تجاريا عالميا، تغطي أكثر من 4 ملايين قدم مربعة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار أميركي.