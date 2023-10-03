بيتك نمو متواصل في العمليات المصرفية الرقمية عبر Kfhonline

MENAFN - Al-Anbaa) تشهد خدمات بيت التمويل الكويتي «بيتك» الرقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني، نموا متواصلا في معدلات الاستخدام من قبل العملاء.

ويؤكد هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.

وشملت الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة العديد من المجالات، مثل خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم واهتماماتهم، بالإضافة الى ترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة، وزيادة الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المصرفية، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والبلوكتشين لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يعني تطورا في المميزات للعملاء، مع تأثير محوري أكبر على أعمالهم، ويؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية وتنافسية كبيرة.

وتتوافر خدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة، مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline (الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل)، والأجهزة التفاعلية الحديثة.

وتسهم الفروع الذكية KFH Go التي انفرد «بيتك» بتقديمها على مستوى السوق، في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، الأمر الذي يؤكد ريادة البنك في التحول الرقمي وتبني الابتكار في طرح الحلول المصرفية والمالية الرقمية، بما يسهم في إضافة قيمة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 10 فروع متوزعة في: الأفنيوز، جمعية اشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الأحمد، جمعية السلام، جمعية أبوفطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم والمطار.

ويسعى «بيتك» لزيادة عدد هذه الفروع الذكية لتلبي حاجة العملاء في أغلب مناطق الكويت لما لها من نجاح متواصل وسهولة في الاستخدام لخدمات «بيتك» المختلفة.

ويواصل «بيتك» جهوده في تعزيز قنوات تقديم الخدمة سواء عبر KFHGo، أو عبر تطبيق الموبايل KFHonline، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير من القنوات البديلة عن القنوات المصرفية التقليدية.

وتتيح الفروع الذكية للعملاء إجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وخدمة التحويل إلى البطاقة، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة جديدة تتيح للعملاء إمكانية طلب جزء من رواتبهم مقدما إلكترونيا من خلال KFHonline دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتتم تسوية المبلغ المطلوب من راتب الشهر المقبل وفق الشروط والأحكام.

وكجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، قدم «بيتك» هذه الخدمة لدعم العملاء الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارا. كما أطلق «بيتك» مجموعة من الخدمات من خلال KFHonline مثل خدمة فتح حسابات توفير بالعملات الأجنبية وخدمة إهداء الذهب، وخدمة شراء وبيع الذهب السويسري إلى جانب الذهب التركي بأسعار مباشرة وتنافسية من الأسواق العالمية.