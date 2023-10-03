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المرافق تحصل على ثلاث شهادات آيزو عالمية

10/3/2023 2:57:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) إنجاز جديد يسجل لشركة إدارة المرافق العمومية في الكويت بعد أن حازت ثلاث شهادات اعتماد «آيزو» تأكيدا على امتثالها لأهم المعايير والمواصفات العالمية.
وقد منحت الشركة شهادة «آيزو» ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة (QMS)، وشهادة «آيزو» ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S)، وشهادة «آيزو» ISO 14001:2015 لنظام إدارة البيئة (EMS) لشركة إدارة المرافق العمومية بعد التدقيق في الممارسات والاجراءات والسياسات التي تعتمدها والتأكد من إتمام أعمالها بفعالية تامة وكفاءة عالية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان على التزام فريق عمل الشركة، قيادة وموظفين، بنهج التنمية والتطور الذي أقره مجلس إدارتها بهدف تعزيز دور المرافق العمومية في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، مشيرا الى التزام الشركة التام والكامل بالمعايير الدولية للأمن والسلامة والحفاظ على البيئة لتقديم أفضل خدمة بأرقى جودة.
وقال العثمان: حصولنا على ثلاث شهادات «آيزو» دليل على استيفاء المرافق العمومية للمعايير الدولية التي نحرص على احترامها واعتمادها في كل ما نقوم به. وأضاف: نحن مستمرون في تطوير خدمات ومرافق الشركة، وذلك عبر تبني أفضل الضوابط والسياسات والإجراءات والممارسات العالمية في مجالات تخصصنا، والامتثال لأعلى المعايير والمواصفات الدولية التي تسهم في تعزيز فعالية نظم التشغيل والإدارة للارتقاء بمستوى أداء الشركة على جميع الأصعد.
وتعتبر شهادة «آيزو» من أهم المعايير العالمية لتقييم أداء الشركات وضمان التزامها بنظم الجودة والإدارة السليمة التي من شأنها أن تعزز ثقة العملاء والشركاء فيها وتخولها التميز عن غيرها في السوق.

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