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الخليج عوائد المنصة وايز تتجاوز توقعات العملاء

10/3/2023 2:57:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائه، نظم بنك الخليج ورشة عمل، على مدى يومين، لموظفيه القائمين على منصة «وايز»، المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم على إدارة محافظ العملاء، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية وتنمية ثرواتهم خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال نائب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج طارق الصالح عقب ورشة العمل إن منصة «وايز» نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهداف العملاء، على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية. وأوضح أن المنصة تقدم خدماتها الاستشارية وإدارة المحافظ الاستثمارية وفقا لمعايير عالمية، إذ تتبع المنصة استراتيجية استثمارية مبتكرة، مما يوفر لعملاء بنك الخليج فرصا عديدة للاستثمار في الأسواق الدولية، بطريقة مرنة وسهلة وشفافة، وبأقل التكاليف، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، مع تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل.
من جانبه، قال مدير الاستثمار أحمد الفويرس إن منصة وايز هي الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.
وأضاف: يتم عن طريق «وايز» بناء محافظ مصممة خصوصا للعملاء، بناء على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يضمن للعملاء تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم.
بدورها، قالت مدير الاستثمار حنان الأشوك إن منصة «وايز» تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، سواء من حيث الحد الأدنى للاستثمار، والحصول على الخدمات بتكلفة منخفضة، كما أنها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار.
ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناء على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة.

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