Tuesday, 03 October 2023 11:05 GMT

DSV تختار مجمع أجيليتي اللوجستي لإدارة عمليات التخزين والتوزيع

10/3/2023 2:57:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت شركة DSV، إحدى أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم، مجمع أجيليتي اللوجستي في موزمبيق ليكون الموقع الذي ستدير فيه عمليات التخزين والتوزيع لعملائها العالميين في صناعة المرطبات.
وأجيليتي للمجمعات اللوجستية ALP، هي شركة رائدة في توفير المستودعات في مابوتو عاصمة موزمبيق. ولقد استأجرت DSV مساحة قدرها 12000 متر مربع في الشركة مع إمكانية إضافة 2000 متر مربع وذلك لمساعدة عملائها على تلبية الطلب الموسمي للمواد الخام والعبوات ومواد التغليف والمنتجات الجاهزة.
ولقد علق فيليب بوكلر، العضو المنتدب لشركة DSV موزمبيق قائلا: إن طبيعة عملنا في DSV ترتكز على توفير مركز آمن ومناسب بشكل فعال لعمليات التوزيع. ولقد وجدنا في مستودعات أجيليتي البنية التحتية التي تتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، وتلبي متطلبات التشغيل الخاصة بنا. كما أن شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية تضمن وتتشدد في تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة داخل مجمعها، وهو أمر مهم للغاية للعمليات المثلى. وتعتبر شراكتنا مع أجيليتي إحدى المعالم الرئيسية في استراتيجيتنا الخاصة بسلاسل الإمداد، والتي ستدعم نمو أعمالنا في موزمبيق. ويقع مجمع أجيليتي اللوجستي على طريق مابوتو الدائري في تشيانغو، بمنطقة ماراكوين، ويشغل موقعا استراتيجيا يعزز كفاءة التوزيع إلى جميع أنحاء موزمبيق وضمن العاصمة مابوتو. ويقع المجمع ضمن دائرة نصف قطرها 25 كيلومترا من ميناء ومطار مابوتو، والطريق السريع N4 المؤدي إلى جنوب أفريقيا، ومركز الأعمال في العاصمة. وتقوم أجيليتي بتمويل وتطوير 300 ألف متر مربع من المستودعات والمرافق اللوجستية في الموقع، الذي يعتبر مركزا متميزا للتخزين في المنطقة من أجل دعم الشركات العاملة في موزمبيق وتلك التي تتم إدارتها عملياتها من موزمبيق. وتوفر مستودعات أجيليتي البنية التحتية الأساسية المطلوبة لكل من الشركات العالمية والشركات المحلية التي تحتاج إلى مساحات للتخزين والتوزيع والتعبئة والإنتاج والتصنيع الخفيف.
وبهذه المناسبة، قال جيفري وايت، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي أفريقيا: سعداء بقيام شركة DSV باستئجار أحد مستودعات مجمع أجيليتي اللوجستي في مابوتو. ونعتقد أن توفيرنا لمستودعات ذات معايير دولية للتخزين والتوزيع والتصنيع الخفيف يعتبر من اللبنات الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي. لقد كان الطلب في مابوتو قويا بعد جائحة كوفيد-19 من قبل الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، ونحن نعمل الآن على توسيع مساحة مجمعنا اللوجستي، وكذلك الاستثمار في المزيد من مستودعات التخزين لدعم النمو الاقتصادي والوظائف والازدهار في موزمبيق. وأضاف: تقوم أجيليتي في جميع أنحاء أفريقيا بتمويل وتطوير المجمعات اللوجستية التي توفر مستودعات جاهزة للانتقال، ما يوفر ميزة الانتشار السريع والمرونة، ويقلل من الالتزامات الرأسمالية لعملائنا الحاليين والجدد. وإن توفير مستودعات آمنة وعالية الجودة وجاهزة للتأجير إلى جانب توافر الطاقة الكهربائية والاتصال بشبكة تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر في سوق مابوتو يعتبر عامل تمكين حقيقيا للنمو والازدهار في أفريقيا.

MENAFN03102023000130011022ID1107177702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث