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688 مليار دولار خسائر ثروات المساهمين في أسهم الأسواق الناشئة

10/3/2023 2:57:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبددت آمال الأسواق الناشئة في الربع الثالث، مع تفكك بعض الصفقات الأكثر ربحية في فئة الأصول، وكان الدولار القوي وارتفاع العائدات الأميركية، جنبا إلى جنب مع المشاكل الاقتصادية في الصين، سببا في انتهاء ذروة الصعود، إذ سجلت أسهم الأسواق الناشئة أسوأ ربع لها منذ عام، مما أدى إلى محو غالبية مكاسب عام 2023. كما لم تكن العملات بعيدة عن الركب. وهرب المستثمرون من السندات، مع تراجع مؤشرات الدخل الثابت بالعملة المحلية والعملة الصعبة في الربع الثالث، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».
وتم محو نحو 688 مليار دولار من ثروات المساهمين في أسهم الأسواق الناشئة في سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي ثروات المساهمين منذ 31 يوليو إلى 1.54 تريليون دولار.
وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بنك سنغافورة، تود شوبرت: «لقد ابتليت الأسواق الناشئة بتحد مزدوج، الصين وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي». تشكل الصين ما يقرب من ثلث عالم الشركات في الأسواق الناشئة، لذا فإن أداءها الضعيف كان بمنزلة عائق كبير على فئة الأصول ككل.
وجاءت الخسائر الأخيرة جنبا إلى جنب مع زيادة في التقلبات العالمية، تغذيها المخاوف المتجددة بشأن أزمة العقارات في الصين وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وتظهر البيانات أن مؤشر التقلبات الضمني للأسواق الناشئة ارتفع بما يصل إلى 3.33 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام.
وقد اجتمعت الأخبار الواردة من الصين مؤخرا مع تجدد التشاؤم بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملات في البلدان التي بدأت في خفض تكاليف الاقتراض، مثل تشيلي والمجر،
وحتى مع اقتراب الانتخابات في الأرجنتين وپولندا ومصر في الربع الرابع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات، فقد يكون هناك بعض التعافي في أسعار أصول الأسواق الناشئة.

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