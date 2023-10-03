فيزا تكشف عن نيتها في استثمار 100 مليون دولار في شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) كشفت شركة فيزا الأمريكية لخدمات بطاقات الدفع الإلكتروني مساء يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الأول عن نيتها استثمار مبلغ قدره 100 مليون دولار في شركات تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها. وستتم عملية الاستثمار عن طريق شركة فيزا فينشرز، وفقًا للتقرير الذي تم نشره يوم الاثنين.
كما فسر مدير التخطيط والمنتجات في فيزا، جاك فورستل، هدذ الخطوة بالقول: "في حين أن أغلب تركيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً يركز على إنجاز المهام وخلق المحتوى، فإنه لن يؤدي إلى تغيير في حياتنا وعملنا فقط، بل سيؤدي إلى تغيير كبير في طبيعة التجارة بطرق نحتاج إلى فهمها".
كذلك لفتت فيزا إلى أنها تبحث مبادرة تهدف إلى تقوية ريادتها في استخدام التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني، وتسعى إلى خلق قيمة مضافة لشركائها وعملائها، ودعم التجارة العالمية.
في حين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تطور لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتكل على نماذج اللغة الكبيرة لتنمية تقنيات تتبح إنتاج النصوص والصور وغيرها من صور المحتوى عن طريق تحليل مجموعات كبيرة من المعلومات المتاحة.
MENAFN03102023000045015682ID1107177699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.