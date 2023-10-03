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وربة 10 فائزين في السنبلة الأسبوعي

10/3/2023 2:57:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فيصل عبدالله علي الكندري، محمد دويري جيال العنزي، تهاني عبدالعزيز الدوسري، عبد الرسول عبدالله، ابتسام مطلق محمد الزامل، إبراهيم سالم إبراهيم السالم، عبدالعزيز صفدر عزيز، جيفرسون سيجوا كاران، خالد محمد غنام السهلي، حمود صالح غانم الخالدي. وحول الشروط، قال أحمد المطوع ـ مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

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