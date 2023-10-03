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التجاري شارك في معرض عالم السيارات

10/3/2023 2:57:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه الدائم لتقديم خدماته وعروضه وخصوماته المميزة وعلى توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض عالم السيارات Auto World Show والذي أقيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف لمدة 6 أيام.
ومن خلال جناح البنك في المعرض، قدم البنك العرض الخاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى عرض حصري في أيام المعرض، وهو خصم خاص يصل لغاية 1000 دينار على جميع السيارات المشاركة.
هذا، وقد شهد الجناح في المعرض إقبالا لافتا للتعرف على العرض الخاص بتمويل السيارات، حيث استفاد الكثير من العملاء مما قدمه البنك في المعرض. واستقبل فريق المبيعات المباشرة - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض والإجابة عن استفساراتهم عن تمويل السيارات والعروض المقدمة.
وقد قام الفريق بتعريف وتوعية الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.
هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها.

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