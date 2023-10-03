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سفارة تايلند نظمت سلسلة من البرامج الثقافية والدورات التدريبية لرياضة المواي تاي

10/3/2023 2:57:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت سفارة مملكة تايلند في الكويت سلسلة من البرامج الثقافية والدورات التدريبية لرياضة «المواي تاي» من قبل ثلاثة مدربين لـ «المواي تاي» في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وهي من الفنون القتالية التقليدية في تايلند.
وقالت السفارة، في بيان لها، إن رياضة «المواي تاي» أصبحت واحدة من الرياضات القتالية الشعبية في الكويت، حيث إن هناك أعدادا متزايدة من الرجال والنساء والشباب الكويتيين الذين يتدربون عليها في الكويت وفي تايلند، ويستمتعون بممارسة «المواي تاي» ليس فقط لممارسة الرياضات القتالية فحسب ولكن أيضا لممارسة التمارين من أجل صحة جيدة.
وأعربت السفارة عن التزامها بالتعاون مع السلطات الكويتية والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز رياضة «المواي تاي» وتطوير مهاراتها لجميع الأصدقاء الكويتيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي والخبرات بين الشعبين.

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