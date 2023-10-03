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جمعية المرأة الدولية تشارك في يوم العافية

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
شاركت مجموعة من العضوات المتميزات من جمعية المرأة الدولية برئاسة أنطونيا ديميتروفا رئيسة الجمعية وحرم سفير بلغاريا في «يوم العافية» في نادي C بالبدع وتعرفن على مرافق النادي الحديثة.
استقبل العضوات، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات أرغانا، فادي حجازين الذي قدم مقدمة شاملة عن أهمية اتباع نهج شامل للرفاهية والتزام الأندية بإنشاء ملاذ للأعضاء.
وبعد ذلك، استمتع الأعضاء بجولة في المرافق الواسعة وشاركوا في جلسات اليوغا وتمارين التمدد مع مدربين محترفين.
كما تم تقييمهم وتقديم المشورة لهم بشكل فردي فيما يتعلق ببرنامج العافية الذي يناسب احتياجاتهم الخاصة.
وقد شعرت السيدات بسعادة غامرة بمرافق المنتجع الصحي وأطباق الطهي الصحية الرائعة المعدة خصيصا.
كما وشمل اليوم أنشطة اللياقة البدنية وعلاجات السبا وتخصصات الطهي الصحية من أجل اتباع نهج شامل للرفاهية.
ونيابة عن IWG، قدمت أنتونيا ديميتروفا درعا تكريمية للتعبير عن امتنانها لـ «يوم العافية» والزيارة المجددة للنشاط والتي تم إعدادها بشكل استثنائي.

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