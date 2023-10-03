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المجلس الوطني افتتح ورشة عمل لاستخدامات التقنيات والتكنولوجيا النووية في توصيف وحفظ الآثار

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فعاليات ورشة عمل وطنية للاطلاع على استخدامات التقنيات والتكنولوجيا النووية في مجال توصيف وحفظ الآثار بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وخبراء وعلماء آثار في مكتبة الكويت الوطنية.
وقال الأمين العام للمجلس بالإنابة محمد الجسار في كلمته خلال افتتاح الورشة التي تستمر أربعة أيام ان الاهتمام بالآثار مهم جدا من ناحية التنقيب عن الآثار ودراستها، إذ إن هذا النوع من الورش يساهم بشكل كبير في تطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال الآثار والمتاحف.
وأشاد الجسار بجهود المنظمين والمشاركين في هذه الورشة، معربا عن أمله بتحقيق نتائج تسهم في تطوير العمل في مجال الآثار وتفيد المهتمين في ذلك.
بدوره، قال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس محمد بن رضا في كلمته ان هذه الورشة جاءت ضمن إطار دورة التعاون التقني المقبلة 2025-2026 لتكون مبادرة تعزز أطر التعاون بين المستويين الوطني والمحلي ومختلف الجهات الوطنية ذات الاهتمام الجاد في مجال الآثار.
وأوضح بن رضا أن الورشة تتضمن جانبا نظريا في طرح المحاضرات والمناقشات العلمية وجانبا عمليا في التطبيقات العملية لمحاولة توثيق وتوصيف المقتنيات الأثرية.
وأكد أن الورشة تساهم في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لمستخدمي تلك التقنيات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، إذ إن لها دور فعال أيضا في مجالي البحث العلمي وحفظ وتوثيق التراث خاصة في الوقت الحالي لما يشهده من ثورة تكنولوجية عالمية.
ومن جهته، قال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤول مختبر القياسات الإشعاعية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.نادر العوضي ان ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعي للجهات ذات العلاقة بعلم الآثار حول الإمكانات المتوقعة للتقنيات النووية في توصيف الآثار والعلاج بالإشعاع وسبل الاستفادة من التقنيات النووية في الآثار ودراسة احتياجات الكويت لهذه التقنيات.
وأضاف العوضي أن الورشة تهدف أيضا إلى إجراء مسح للاحتياجات الوطنية وتحديد المتطلبات الوطنية ذات الأولوية مع الأخذ في الاعتبار القدرة الحالية والمخطط لها للتقنيات النووية في مختبرات القياس الإشعاعي التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وذكر ان الكويت أحرزت بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدما ملموسا في تسخير العلوم والتكنولوجيا النووية في مختلف المجالات ذات الأهمية منها الاجتماعية والاقتصادية الوطنية تحت رعاية مكتب الاتصال الوطني الذي يستضيفه معهد الكويت للأبحاث العلمية منذ عام 2002.
وأشار إلى العلاقة الوطيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أدت إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجموعة واسعة من تطبيقات الإشعاع والتكنولوجيا النووية بدءا من قطاعات الصحة والمياه والزراعة مرورا بالأنشطة الصناعية وحماية البيئة وغيرها.
وبين انه على سبيل المثال يمكن استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (NMR) لتحديد وجود مواد عضوية تحت الأرض مثل العظام أو الخشب كما يمكن استخدام تقنية المسح الضوئي بالأشعة السينية (XRF) لتحديد وجود المعادن في التربة والتي قد تكون مؤشرا على موقع أثري.
وفي التحليل أفاد بأن التقنيات النووية تساعد في تحليل القطع الأثرية لتحديد تكوينها وتاريخها على سبيل المثال يمكن استخدام تقنية التأريخ بالكربون المشع لتحديد عمر القطع الأثرية كما يمكن استخدام تقنية التصوير المقطعي المحوسب (CT) لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للقطع الأثرية مما يساعد على فهم بنائها الداخلي.
ولفت العوضي إلى أن التقنيات النووية تعد أداة قيمة لأخصائيي علم الآثار إذ تساعدهم على اكتشاف وتحليل وحفظ القطع الأثرية وتستخدم التقنيات النووية في مجال علم الآثار لأغراض عديدة منها التنقيب والتي تساعد في اكتشاف المواقع الأثرية التي قد تكون غير مرئية للعين المجردة.
وأشار إلى أن التقنيات النووية تساعد في الحفاظ على القطع الأثرية من التلف من خلال استخدام تقنية المعالجة الإشعاعية لقتل البكتيريا والفطريات التي قد تضر بالقطع الأثرية كما يمكن استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (NMR) لإصلاح الشقوق والتصدعات في القطع الأثرية.
وأعرب عن ثقته بنتائج الورشة التي سينتج عنها توصيات لإعداد استراتيجية تعزز التعاون على المستوى الوطني والدولي بين مختلف الجهات المهتمة بالآثار وتطوير البنية التحتية البحثية المطلوبة بالإضافة إلى صياغة مفهوم مشروع تعاون فني وطني للكويت يترجم هذه الاستراتيجية لتقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار دورة برنامج التعاون التقني المقبلة 2025-2026.

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