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الحمدان هنأ صاحب السمو بالذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات حمود الحمدان، عن خالص تهانيه القلبية وصادق تبريكاته لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.
وأشاد الحمدان، في تصريح صحافي، بالإنجازات الملموسة والجهود المخلصة لسموه، والتي دائما ما تستهدف دفع الوطن إلى رحاب التنمية والتطوير، وترفع رايته خفاقة على منصات الفخر والتتويج.
وقال «ستبقى مسيرة صاحب السمو مصدر فخر واعتزاز وإلهام لكثير من الشباب وأبناء الوطن بما تتميز به شخصية سموه من سمات القيادة الواعية وبما تحمله من رؤى سديدة وبصيرة مستنيرة استطاعت قيادة دفة الوطن بكل حكمة واقتدار».
وأضاف «ان صاحب السمو شخصية قيادية متفردة أحبت وطنها فأحبها الشعب وتعلق قلبها النقي بالله سبحانه وتعالى وبارتياد المساجد فقدمت القدوة الحسنة لأبناء وطنها الأصيل».
وختم الحمدان تصريحه داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر رئيس مجلس الوزراء.

MENAFN03102023000130011022ID1107177692

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