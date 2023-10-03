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الإعلام توقع عقد مزايدة إنشاء منصتها الرقمية المرئية والمسموعة بقيمة 5 050 ملايين دينار

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الإعلام توقيعها العقد الخاص بمزايدة إنشاء منصة رقمية متكاملة للوزارة متمثلة في منصة إعلامية مرئية ومسموعة عبر الإنترنت بعقد يمتد 5 سنوات بقيمة 5.050 ملايين دينار يتضمن حصول الوزارة على 10% من صافي أرباح المنصة وأن تتحمل الشركة الفائزة بالمزايدة الإنشاء والتشغيل والتسويق للمنصة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بدر العنزي، في بيان امس، إنه بتوجيهات مباشرة من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تم توقيع العقد بعد أخذ كل الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في الدولة والتأكد من صحة جميع الإجراءات الخاصة بالعقد الذي يعد الأول من نوعه والأعلى إيرادا في مجاله للوزارة بعوائد متوقع أن تكون غير مسبوقة.
وأضاف العنزي أن المنصة الإعلامية الرقمية المرئية والمسموعة عبر الإنترنت تعنى ببث المحتوى الإعلامي بطريقة تتجاوز الطرق والنماذج التقليدية لنقل المحتوى من خلال جميع التطبيقات الممكنة، لافتا إلى أن المنصة ستسمح للمستــــخدم بالوصول للمحتــــوى التلفزيوني الذي يرغب به عبر الإنترنت من خلال اشتراكه الخاص بالمنصة.
وأوضح أن المشترك في المنصة سيحصل على العديد من الخدمات، منها مشاهدة البث المباشر لجميع قنوات تلفزيون الكويت، إضافة إلى الاستماع إلى كل محطات إذاعة الكويت مع إمكانية مشاهدة الأعمال التلفزيونية الأرشيفية والجديدة كذلك الاستماع للبرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة.
وذكر أن الشركة المشغلة ستعمل على إنتاج وشراء برامج ومسلسلات وأفلام وفق الضوابط المتبعة في وزارة الإعلام لعرضها من خلال المنصة.
وبين العنزي أن هذا العقد الذي يحظى بمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن يأتي ترجمة لمرتكزات استراتيجية وزارة الإعلام فيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي في الوزارة وتطوير البنية التحتية وتعظيم الإيرادات.
وأشار إلى أن أهمية المنصة نابعة أيضا من نمو الحصة السوقية لمنصات التلفزيون المتقدم (أو تي تي) على مستوى العالم، مما يؤكد ضرورة مواكبة هذا التوجه العالمي وتعظيم الاستفادة منه.

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