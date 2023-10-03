التحاق دفعة المتطوعين بمدرسة الإشارة

التحاق دفعة المتطوعين بمدرسة الإشارة
التاريخ
10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية ممثلة بفرع تجنيد المتطوعين، بالتعاون مع سلاح الإشارة ممثلا بمدرسة الإشارة، دفعة المتطوعين ضباط الصف رقم 104، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بمدرسة الإشارة. كما اتخذت مدرسة سلاح الإشارة جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش الكويتي.
MENAFN03102023000130011022ID1107177690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.