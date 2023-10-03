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التحاق دفعة المتطوعين بمدرسة الإشارة

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية ممثلة بفرع تجنيد المتطوعين، بالتعاون مع سلاح الإشارة ممثلا بمدرسة الإشارة، دفعة المتطوعين ضباط الصف رقم 104، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بمدرسة الإشارة. كما اتخذت مدرسة سلاح الإشارة جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش الكويتي.

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