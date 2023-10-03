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بالفيديو نائب رئيس الحرس الوطني تفقد لواء التعزيز مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الجاهزية

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف لواء التعزيز في معسكر الصمود بهدف الوقوف على آلية سير العمل، حيث كان في استقباله قائد لواء التعزيز العميد الركن عادل غازي نزال، ومساعد قائد لواء التعزيز العميد سعد مبارك فلاح.
ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الحرس الوطني، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن لواء التعزيز والمهام التي يقوم بها وما يملكه من كوادر بشرية وآليات وأسلحة وذخيرة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على أكمل وجه.
واطلع النائب على الأسلحة والآليات المستخدمة في لواء التعزيز وآليات الإسناد التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان مهامهم، مؤكدا على أهمية مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية، معربا عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وأداء منتسبي لواء التعزيز.

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