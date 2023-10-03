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نقل رؤساء وأعضاء النيابة غير الكويتيين من الجزئية والتخصصية إلى الكلية

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر المستشار النائب العام سعد عبد الكريم الصفران القرار رقم 77 لسنة 2023 بنقل جميع رؤســـاء وأعضــــاء النيابة العامة غير الكويتيين من كل النيابات الجزئية والتخصصيــــة إلى النيابــــة الكليــــة، والذي يعمـــل به اعتبارا من اليوم.
وجاء القرار في إطار سعي النيابة العامة للاعتماد على الكوادر الوطنية في تشكيل النيابات الجزئية والتخصصية.

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