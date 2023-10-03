نقل رؤساء وأعضاء النيابة غير الكويتيين من الجزئية والتخصصية إلى الكلية

نقل رؤساء وأعضاء النيابة غير الكويتيين من الجزئية والتخصصية إلى الكلية
التاريخ
10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر المستشار النائب العام سعد عبد الكريم الصفران القرار رقم 77 لسنة 2023 بنقل جميع رؤســـاء وأعضــــاء النيابة العامة غير الكويتيين من كل النيابات الجزئية والتخصصيــــة إلى النيابــــة الكليــــة، والذي يعمـــل به اعتبارا من اليوم.
وجاء القرار في إطار سعي النيابة العامة للاعتماد على الكوادر الوطنية في تشكيل النيابات الجزئية والتخصصية.
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