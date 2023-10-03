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هيئة الشباب مسارات تدريبية مهنية للشباب بالتعاون مع القوى العاملة للالتحاق بالقطاع الخاص

10/3/2023 2:57:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب أنها تعتزم بالشراكة مع الهيئة العامة للقوى العاملة تحديد مسارات تدريبية مهنية موجهة للشباب لتطوير وتنمية مهاراتهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وقال المدير العام لهيئة الشباب بالتكليف مشعل السبيعي في تصريح صحافي أمس إن هذا التوجه يأتي تنفيذا لبروتوكول تعاون تنسيقي تم توقيعه مؤخرا بين الجانبين يهدف لتوفير فرص وظيفية مناسبة للشباب الباحثين عن عمل من خلال رفع كفاءتهم المهنية وتمكينهم للعمل بهذا القطاع المهم. وأضاف السبيعي أنه سيتم بهذا الشأن تحديد قوائم للباحثين عن العمل من فئة الشباب الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتسجيل في المشاريع المشتركة بين الجانبين وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم في جميع المشاريع المشتركة. وأوضح أن الجانبين شكلا فريقا مشتركا من أجل رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لضمان تنفيذ بنود هذا البروتوكول ودراسة أهم التحديات والمعوقات التي قد تواجهه، إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة لتطويره، معربا عن أمله في استفادة الشباب من هذه البرامج.
من جانبه، أثنى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي على التعاون المشترك مع الهيئة للتنسيق معها بشأن تدريب وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل للالتحاق بفرص العمل الملائمة لهم التي تتوافق مع مؤهلاتهم وطموحاتهم الوظيفية.
وأكد العتيبي أن هذه الجهود المشتركة تأتي من منطلق حرص «القوى العاملة» على تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل الشباب حديثي التخرج يأتي امتدادا لسلسلة من التعاون مع هيئة الشباب لدعم قوة العمل الوطنية وتوفير السبل الداعمة لهم.

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