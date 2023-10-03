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الفليج الكويت حريصة على تحقيق الأمن الغذائي

10/3/2023 2:57:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج أمس حرص الكويت على أهمية تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول العالم في هذا الشأن.
وأضافت الفليج في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح أعمال «المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الامن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي» الذي تستضيفه الدوحة، أن تضافر الجهود بين دول منظمة التعاون الإسلامي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي لاسيما مع توافر جميع الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي في دول المنظمة.
وذكرت أن التكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي سيحقق ويعزز الأمن الغذائي خاصة أن كثيرا من هذه الدول تعتبر من الدول المنتجة للأغذية لكنها تواجه بعض التحديات في تسويق وتصدير هذه المنتجات، مشيرة الى أهمية إيجاد فرص لتبادل المنتجات الغذائية وتذليل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي في أوقات الأزمات لضمان تعزيز منظومة الأمن الغذائي في جميع الأوقات.
وبينت أن للكويت السبق في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وذلك من خلال إنشاء لجنة دائمة من لجان مجلس الوزراء تعنى بالأمن الغذائي والدوائي والمائي نظرا لأهمية هذا الموضوع في ظل التطورات الدولية المتسارعة.
يذكر أن المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي انطلق امس ويختتم أعماله الثلاثاء يسهم في البحث المشترك عن الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة.

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