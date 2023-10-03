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الزراعة تعاون مع أميركا في مجال التكنولوجيا الزراعية

10/3/2023 2:57:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية ناصر تقي أهمية التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجال دعم الأمن الغذائي والاستفادة من التجارب والخبرات الأميركية الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة.
جاء ذلك في بيان صحافي للهيئة عقب استقبال تقي للمستشار الاقتصادي لدى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت براد ستيلول، حيث تناول الطرفان أوجه التعاون في المجال الزراعي بين البلدين ومدى إمكانية تطوير سبل العمل بينهما.
وقال تقي إنه تم خلال اللقاء بحث سبل دعم الأمن الغذائي في الكويت والاستفادة من التجارب الأميركية وتبادل الكوادر المتخصصة في هذا المجال بين البلدين من أجل إثراء المنظومة الزراعية والعمل باستخدام أحدث التكنولوجيا الزراعية العالمية.
وأضاف أنه بحث أيضا أحدث الدراسات والمشاريع القائمة بالكويت والعقبات التي تواجهها للقيام بالعمل المشترك وتذليل كل العقبات وتسهيل خطة العمل والحرص على وضع مسألة الأمن الغذائي في المقام الأول ورسم استراتيجيات لتنميتها.
وأوضح أنه تم التطرق كذلك خلال اللقاء إلى كيفية تفعيل التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الزراعية والتركيز على المشاريع المشتركة بين الطرفين ضمن اتفاقية التعاون الزراعي بين البلدين والوقوف على آخر ما نفذ بها والإشراف عليها.
وأفاد بأن اللقاء تناول بحث مجالات تدريب الكوادر الوطنية وتبادل المعلومات والتكنولوجيا الزراعية ومشاركة آخر الأبحاث المتعلقة بالمجال الزراعي والحيواني والسمكي وتبادل الخبرات بما يسهم بتطوير وتنمية القطاع الزراعي في البلدين.
وأشار الى أن المستشار الأميركي اطلع على المشاريع الحيوانية والزراعية في البلاد للوقوف على آخر التطورات وما توصلت له هذه المشاريع من نتائج.

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