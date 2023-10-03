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السكنية توزع بطاقات الاحتياط للدفعة الـ 12 من N3 في جنوب سعد العبدالله اليوم

10/3/2023 2:57:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشرة من الضاحية N3 وذلك اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وأضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30/4/2006 وما قبل، لافتا الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة، إضافة إلى قرار التخصيص، مشيرة الى انه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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