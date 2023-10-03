Tuesday, 03 October 2023 11:03 GMT

نزاهة نظمت ندوة لمكافحة الفساد لقياديي الداخلية

10/3/2023 2:57:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي في قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية، ندوة توعوية حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقياديي وزارة الداخلية، وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها «نزاهة» في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي بوزارة الداخلية.
وقدم الندوة الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صالح التنيب، حيث تضمنت الندوة التعريف بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية واختصاصاتها.
كما تضمنت الندوة شرحا للجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستقبال البلاغات من الأفراد والجهات والتحري والتحقيق في جرائم الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج، كما تضمنت الندوة أيضا شرحا لإقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة لها، كما تم توضيح خطوات تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد التقديم والعقوبات المترتبة على التأخير بتقديم إقرارات الذمة المالية ودور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

MENAFN03102023000130011022ID1107177683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث