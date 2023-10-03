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طائرة الإغاثة العاشرة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 20 طنا من المساعدات

10/3/2023 2:57:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت طائرة تابعة للقوة الجوية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى ليبيا تعد العاشرة من الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا وعلى متنها 20 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.
وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج لـ«كونا» قبل إقلاع الطائرة إن الكويت ستواصل الرحلات الإغاثية إلى ليبيا ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وأشار المعراج إلى أن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع انطلاقا من دورها الإنساني والإغاثي، مؤكدا أن الكويت تعمل على تكثيف جهودها لتخفيف حدة الأوضاع الصعبة التي تعيشها ليبيا بعد إعصار (دانيال) الذي خلف آلاف القتلى والمفقودين وتسبب في دمار كبير لعدد من المناطق. وذكر أن الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني، مشيرا إلى ان الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الليبي. وأعرب عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الليبي الشقيق، مؤكدا ان الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الاحمر الليبي.
وأعرب المعراج عن شكره لوزارات الصحة والخارجية والدفاع الكويتية وحرصها على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الليبي وتسهيلهم لعمليات نقل المساعدات.

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