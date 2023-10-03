القنصل المصري لـ الأنباء توكيلات مرشحي الرئاسة حتى 13 أكتوبر



هناك تواصل مستمر مع أشقائنا الكويتيين لتخصيص أرض لمبنى القنصلية الجديد

دورنا الرئيسي تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الأحوال بالانتخابات أو غيرها

مبادرات «التجنيد» و«السيارات» استشعار لما يريده المواطن المصري في الخارج الجالية المصرية بالكويت على رأس اهتمام هيئة الانتخابات لوعيها ورغبتها في المشاركة



أجرى الحوار: أسامة أبوالسعود

بين توكيلات مرشحي انتخابات الرئاسة إلى مبنى القنصلية المصرية الجديد مرورا بمبادرة التجنيد ومبادرة السيارات واستشعار الدولة المصرية لمطالب المصريين في الخارج، كان اللقاء مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية في البلاد السفيرة د.هبة زكي.

القنصل العام المصري أكدت ـ خلال اللقاء الذي اختصت به «الأنباء» ـ أن القنصلية المصرية مستمرة في إصدار توكيلات مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية حتى ١٣ اكتوبر الجاري وفي أيام العطلات الرسمية.

وتابعت: «دورنا الرئيسي هو تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الأحوال، سواء في الانتخابات أو غيرها، فنحن موجودون لخدمتهم في جميع الأحول وأبوابنا مفتوحة للجميع».

وشددت السفيرة د.هبة زكي، على أن الجالية المصرية في الكويت على رأس اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات لوعيها ولرغبتها في المشاركة الإيجابية الدائمة، فهي نموذج مصغر لما ستكون عليه الانتخابات داخل مصر. وعلى صعيد الخدمات القنصلية، ناشدت القنصل العام المصري أبناء الجالية ممن لديهم جوزات سفر 3 سنوات سرعة إصدار بطاقات الرقم القومي من مصر واستخراج جوازات مدة كاملة حتى لا تسقط اقامتهم في الكويت، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نتحدث بداية عن الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر حاليا لاختيار رئيس مصر القادم، ودور القنصلية المصرية المهم في استقبال ابناء الجالية الراغبين في اصدار توكيلات لمرشحي الرئاسة المصرية، ما التسهيلات التي تقدمونها في هذا الاطار؟

٭ بالنسبة للترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية سيتم عقد مؤتمر صحافي سيعلن خلاله السفير المصري أسامة شلتوت وبحضوري كل الترتيبات والإجراءات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي، وطبعا الجالية المصرية في الكويت على رأس اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات ـ ليس فقط لحجمها ـ ولكن أيضا لوعيها ولرغبتها في المشاركة الدائمة، فهي نموذج مصغر لما ستكون عليه الانتخابات داخل مصر، ونحن في القنصلية المصرية في الكويت بدأنا منذ اليوم الأول للتكليف بتلقي طلبات تأييد الترشيح حتى ١٣ اكتوبر.

وندعو جميع أبناء الجالية المصرية في الكويت للحضور والمشاركة بفاعلية، وشعارنا هو «صوتك هيوصل»، ونؤكد على أهمية مشاركة أبناء المشاركة الإيجابية الفعالة، ونحن بدورنا مستعدون لتقديم جميع التسهيلات لتمكين المواطنين من إصدار التوكيلات، فأبواب القنصلية مفتوحة حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية حتى نقدم كل ما هو ممكن لخدمة ابناء الجالية في الكويت، وأنا أدعو الجميع لمتابعة موقع القنصلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمتابعة كل أخبار الانتخابات أولا بأول، كما سيتم الإعلان عن كل التفاصيل في المؤتمر الصحافي.

ما آلية تسليم التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة؟

٭ كل مواطن يتسلم التوكيل الخاص به في يده، ونحن في القنصلية نحصل على نسخة من كل توكيل لأنه جزء من العملية الانتخابية، وشغلنا هو تسهيل هذه العملية الانتخابية وإصدار التوكيلات الخاصة بأي مرشح رئاسي ولا نتدخل في اختيار أي مواطن سواء قبل التصويت أو أثناء التصويت أو عملية الفرز، فعملنا هو سلطة قضائية مثل أي لجنة انتخابية في مصر تماما.

إذن المواطن يتسلم التوكيل ويسلمه هو شخصيا إلى المرشح أو حملته الانتخابية في مصر؟

٭ مهمتنا في القنصلية هو إصدار التوكيل فقط، وأي إجراء آخر يخص المواطن ولا يخص القنصلية، ودورنا الرئيسي هو تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية في كل الاحوال، سواء في الانتخابات او غيرها، فنحن موجودون لخدمتهم في جميع الأحوال.

تسوية الموقف التجنيدي

ننتقل من الانتخابات إلى الجهود التي تقوم بها القنصلية على مدار العام لخدمة أبناء الجالية ومختلف المراجعين، هل لا تزال هناك عمليات ازدحام أمام القنصلية كما كان الوضع سابقا؟

٭ فترة الصيف وخصوصا قبل الإجازات كانت فترة صعبة جدا، ولكن لدينا قدرة تنظيمية ان نتجاوب مع الأعداد مهما كانت، وذلك عبر فتح مكاتب اكبر وزيادة قوة العمل لاستيعاب المراجعين وحتى البقاء في القنصلية بعد انتهاء مواعيد العمل لساعات من أجل إنجاز جميع الأعمال وخاصة استلام التوريدات من جوزات السفر وشهادات الميلاد وغيرها بحيث يتم فتح القنصلية في اليوم التالي ولا توجد أي أمور تعيق العمل، ولله الحمد يسير بشكل متميز لإنجاز كل المعاملات، وخصوصا المبادرة الخاصة بتسوية الموقف التجنيدي عليها إقبال كبير جدا من الجالية وهناك استجابة سريعة جدا، وإنجاز معاملاتهم لا يستغرق في بعض الأحيان أكثر من أسبوع فقط.

ننتقل إلى الخدمات القنصلية الجديدة، ما أهمها؟

٭ هناك العديد من الخدمات الجديدة في القنصلية المصرية، لعل أهمها هو تحديث في نظام الحصول على التأشيرات لزيارة جمهورية مصر العربية سنعلن عنه قريبا، وأيضا بالنسبة لجميع من تقدموا للحصول على مبادرة الإعفاء من التجنيد يتم إعطاء المواطن المصري رقما يستطيع من خلال متابعة وصول شهادة الإعفاء أو الاستعلام عن وصول جواز السفر الجديد وغيرها من الخدمات على تطبيق القنصلية المصرية في الكويت على أجهزة الهواتف المحمولة، وهذه الخدمات توفر الوقت والجهد، وهذا بالطبع بخلاف أرقام القنصلية المصرية المتاحة لجميع المراجعين سواء من أبناء الجالية او غيرهم على مدار الساعة، فالتواصل سهل جدا مع القنصلية لأي شخص وأبوابنا دائما مفتوحة للجميع.

هناك بعض المشاريع التي اعلن عنها سابقا مثل التأمين على المصريين في الخارج، وشحن جثامين غير القادرين، أين وصلت تلك المشاريع حاليا وهل دخلت حيز التنفيذ؟

٭ كلها امور مهمة، وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات الوفاة، فهناك اهتمام كبير جدا، فمن يرغب في نقل جثمان ذويه للدفن في مصر فنحن نفتح لهم بعد ساعات العمل، فهناك زميل إداري معني تحديدا بموضوع الوفاة، فهدفنا إذا كانت هناك رغبة في الدفن في ارض الوطن بتقديم كل الإجراءات، ومن ليست لديه المقدرة المادية فهذا الأمر يرجع للوزارة في مصر، ولكن مهمتنا في القنصلية هي تسهيل كل الإجراءات لمن يرغب، وعلى مدار 24 ساعة يوميا، لأن هذا الموضوع له أولوية قصوى، وحتى من يرغب في دفن ذويه في الكويت وليس لديه أحد من أقاربه هنا، فمكاتب وزارة الخارجية المصرية منتشرة في مختلف المحافظات في مصر، وهذه المكاتب تتلقى الطلبات وإدارة الشؤون القنصلية برئاسة زميلي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حاتم الالفي يتلقى جميع الطلبات سواء الدفن في أرض الكويت أو العودة لأرض الوطن وتقديم كل التسهيلات في هذا الجانب.

زيادة عدد المكاتب

خلال الفترة الماضية رأينا تطورا في الخدمات القنصلية وزيادة عدد مكاتب التصديقات وخاصة خلال نتائج الثانوية العامة، ما ابرز تلك الخدمات؟

٭ موضوع الثانوية العامة استثنائي، فهناك اهتمام كبير جدا بتسهيل إجراءاتهم، أولا لأنهم يستحقون، فهؤلاء الشباب رفعوا رأسنا وسعدنا جدا بلقائهم وقت التكريم، وبالفعل قمنا بتسهيل إجراءات تصديق شهاداتهم وقمنا بزيادة أعداد مكاتب التصديقات واستطعنا تقديم الخدمات في اسرع وبتنسيق كامل بين القنصلية والمكتب الثقافي. وفي كل الأحوال، فإن المراجع لا ينتظر اكثر من 5 إلى 10 دقائق فقط في قاعة الانتظار التي رفعنا كفاءتها وخاصة في فترة الصيف وتكييفها بالكامل.

وهنا لابد من التأكيد على ان الحصول على الموعد عبر تطبيق القنصلية المصرية في الكويت يسهل كثيرا على المراجع وعلى القنصلية أيضا، حيث يتم إنجاز المعاملة في دقائق قليلة، ونحن نناشد الجميع حجز موعد مسبق حتى يحصل كل مواطن أو مراجع للقنصلية على حقه في الخدمة بأسرع وقت ممكن.

مبنى القنصلية

أخيرا، أين وصل موضوع تخصيص ارض لمبنى القنصلية المصرية الجديد في الكويت؟

هناك تنسيق مستمر مع الاخوة الكويتيين في هذا الموضوع، ومع وزارة الخارجية في مصر، وان شاء الله يتم انجاز ذلك قريبا. وهنا، لابد ان اعبر عن سعادتي الغامرة وسعادة جميع الزملاء الديبلوماسيين في السفارة والقنصلية في الكويت ان نرى مبنى السفارة المصرية الجديد وهو يستكمل يوما بعد يوم، وان شاء الله هو مبنى جميل وصورة مشرفة لمصر على ارض الكويت، وننتظر ان شاء الله مبنى جميل آخر للقنصلية لخدمة أبناء الجالية ومختلف المراجعين على أرض الكويت الغالية.

المستفيدون من «تسوية الموقف التجنيدي» يتزايدون.. وإقبال كبير على «مبادرة السيارات»

لدى سؤالها عن عدد الشباب المصري الذين استفادوا من مبادرة التجنيد في الكويت، قالت القنصل العام المصري د.هبة زكي: هناك شباب كثر استفادوا من المبادرة والأرقام كل يوم في ازدياد، فهي فكرة ممتازة وهي استجابة من القيادة السياسية واستشعار ما يريده المواطن المصري في خارج ارض الوطن. وأضافت: للعلم هذه المبادرة ليس لها فقط مردود إيجابي في دول الخليج، ولكن في اوروبا والولايات المتحدة واستراليا وكل مغترب مصري يأمل في توفيق اوضاعه واستكمال اجراءاته، وبسبب هذا الاقبال الكبير تم مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي شهرا آخر استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يستكملوا اوراقهم او تحويل مبلغ المبادرة، ولذلك كانت هناك استجابة من الدولة لمطالبهم بشكل عاجل. وعن عودة مبادرة سيارات المصريين في الخارج مرة اخرى قريبا، قالت د.زكي: صحيح، وهذه دليل على ان مبادرة السيارات نجحت، وهناك اقبال كبير على المشاركة فيها بمجرد اصدار القرارات المنظمة لها وهي تؤكد على ان الدولة تستمع لأبنائها المقيمين خارج مصر وتحقق تلك المطالب للمحافظة على العلاقة الوطيدة بين الدولة وابنائها في الخارج.

قولاً واحداً.. لا تمديد على جوازات السفر

عندما نقلنا إلى القنصل العام المصري د.هبة زكي تساؤلات بعض أبناء الجالية عن تمديد جوازات السفر، وهل مازال هناك اي تمديد على الجواز أم لا، أجابت بالقول: قولا واحدا، لا يوجد تمديد يدوي على جوازات السفر، والتمديد الوحيد لمن أنهى إقامته فبدلا ان يعود إلى مصر بوثيقة سفر يتم تمديد جوازه وتكتب عبارة «تمديد للعودة لأرض الوطن» فقط لا غير.

على أصحاب جوازات السفر بـ 3 سنوات سرعة إصدار بطاقات الرقم القومي من مصر

لدى الحديث عن اللجنة المعنية باستخراج بطاقات الرقم القومي خارج مصر والتساؤلات العديدة عن موعد وصول اللجنة، قالت د.هبة زكي: نحن صوتكم وننقل هذه المطالب إلى مصر، واعتقد ان المشكلة فقط في ان الأحداث متوالية داخل مصر وعندي أمل ان تصل اللجنة قريبا، وأؤكد ان مساعد الوزير للشؤون القنصلية السفير اسماعيل خيرت يتابع هذا الموضوع باهتمام كبير، وان شاء الله نسمع قريبا أخبارا جيدة. وأضافت: لدي طلب في هذا الملف تحديدا وهو خاص بأبنائنا الذين لم يصدروا بطاقات الرقم القومي وقاموا باصدار جوازات السفر بـ 3 سنوات، فالتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية في مصر ان من حق المواطن المصري الذي اصدر جواز سفر بـ 3 سنوات ولم يجدد بطاقة الرقم القومي يتم اصدار جواز سفر بسنة واحدة فقط، وهذا الجواز يستغرق وقتا للوصول إلى المواطن فيصبح جواز السفر اقل من عام ولذلك لا يستطيع المواطن ان يضع عليه اقامة واناشدهم بسرعة إصدار بطاقة الرقم القومي وجواز السفر كامل المدة حتى لا تسقط إقامتهم.