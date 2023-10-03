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التجارة تغلق شركتين لتمديد صلاحية طنين من معسل منتهي الصلاحية

10/3/2023 2:57:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركتين ومخازنهما متخصصتين في بيع التبغ (المعسل)، إحداهما في منطقة السالمية والأخرى في منطقة العارضية، وذلك بعد ضبطهما تتلاعبان في تاريخ صلاحية التبغ «المعسل» بأنواع ونكهات وأسماء تجارية مختلفة منتهية الصلاحية منذ 2021 و2022.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن المخالفين قاموا بإخفاء تاريخ الصلاحية المنتهية والتلاعب فيه وتمديده بتواريخ صالحة وبيعه للزبائن والمقاهي بعد إتمام عملية الغش التجاري.
وتصل الكمية إلى ألفي كيلو معسل بنكهات وأنواع وأسماء تجارية مختلفه منتهية الصلاحية منذ عامين، وقد قام المخالفون بإعداد عبوات فارغة جديدة، حيث يتم نقل مادة التبغ (المعسل) من العبوة القديمة المنتهية الصلاحية إلى الأخرى الجديدة بهدف غش المستهلك.

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