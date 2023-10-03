التجارة تغلق شركتين لتمديد صلاحية طنين من معسل منتهي الصلاحية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق شركتين ومخازنهما متخصصتين في بيع التبغ (المعسل)، إحداهما في منطقة السالمية والأخرى في منطقة العارضية، وذلك بعد ضبطهما تتلاعبان في تاريخ صلاحية التبغ «المعسل» بأنواع ونكهات وأسماء تجارية مختلفة منتهية الصلاحية منذ 2021 و2022.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن المخالفين قاموا بإخفاء تاريخ الصلاحية المنتهية والتلاعب فيه وتمديده بتواريخ صالحة وبيعه للزبائن والمقاهي بعد إتمام عملية الغش التجاري.
وتصل الكمية إلى ألفي كيلو معسل بنكهات وأنواع وأسماء تجارية مختلفه منتهية الصلاحية منذ عامين، وقد قام المخالفون بإعداد عبوات فارغة جديدة، حيث يتم نقل مادة التبغ (المعسل) من العبوة القديمة المنتهية الصلاحية إلى الأخرى الجديدة بهدف غش المستهلك.
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