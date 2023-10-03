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الكهرباء والماء تعمل لإنتاج 60 مليون غالون يوميا بالتناضح العكسي في محطة الدوحة الغربية قريبا

10/3/2023 2:57:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حاليا تنتظر إرسال الجهاز المركزي للمناقصات العروض المالية الخاصة بإنشاء المرحلة الثانية لمحطة التناضح العكسي في الدوحة الغربية بقدرة 60 مليون غالون يوميا. وأكدت المصادر ان «الوزارة انتهت من دراسة العروض الفنية للشركات المتقدمة وتنتظر إرسال الجهاز للعروض المالية لرفع الوزارة توصيتها للجهاز»، لافتة إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية للوزارة.
في سياق منفصل، تنتظر الوزارة في الوقت الحالي استيفاء طلبات أصحاب القسائم الراغبين في إيصال التيار إلى قسائمهم في مشروع خيطان السكني لإطلاق التيار لتلك القسائم المستوفية للمستندات والأوراق المطلوبة.
وأعلنت الوزارة أمس، عن جهوزيتها لاستقبال طلبات ايصال التيار لـ 86 قسيمة في أجزاء من قطعة 2.
وأكدت الوزارة حرصها على ايصال خدماتها لكل المواقع الجديدة تسهيلا على أصحاب القسائم السكن والاستفادة في أسرع وقت من قسائمهم الجديد بمختلف المدن والمواقع.
القسائم الجاهزة لإيصال التيار في مشروع خيطان السكني
حددت وزارة الكهرباء والماء القسائم الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي إليها في مشروع خيطان السكني، وهي كالتالي:
القسائم 50،52،62،64.
القسائم التي تبدأ من 66 إلى 102.
القسائم أرقام: 670،672،674،676،678.
القسائم التي تبدأ من 690 إلى 705.
القسائم أرقام: 866،868،870،872،874.
القسائم التي تبدأ من 878 إلى 889.
القسيمتان: 891 و893.

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