حمد جابر العلي يستقبل رواد ديوانه الثلاثاء
التاريخ
10/3/2023 2:57:47 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يستقبل الشيخ حمد جابر العلي ضيوف ورواد ديوانه الكائن في «الشامية» غدا الثلاثاء 3 أكتوبر وكل ثلاثاء، وذلك بعد صلاة المغرب.
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