حمد المطر قانون الإعلام الجديد لن يمر إلا بعد تغييرات جذرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) رشيد الفعم
أكد رئيس لجنة شؤون التعليم أ.د.حمد المطر أن قانون الإعلام الجديد لن يمر إلا بعد تغييرات جذرية، مؤكدا السعي إلى المحافظة على الحريات وضمان استمرارها والعمل على تحقيقها. وقال المطر، عقب اجتماعه أمس مع وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري بحضور الوكلاء، إنه أبدى ملاحظات جذرية على قانون الإعلام الجديد، مبينا أنه ستتم دعوة وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس اتحاد الصحف الإلكترونية وجمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وأساتذة من كليتي الإعلام والحقوق لاجتماع اللجنة يوم الأحد 22 الجاري لمناقشة القانون.
MENAFN03102023000130011022ID1107177677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.