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حمد المطر قانون الإعلام الجديد لن يمر إلا بعد تغييرات جذرية

10/3/2023 2:57:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
أكد رئيس لجنة شؤون التعليم أ.د.حمد المطر أن قانون الإعلام الجديد لن يمر إلا بعد تغييرات جذرية، مؤكدا السعي إلى المحافظة على الحريات وضمان استمرارها والعمل على تحقيقها. وقال المطر، عقب اجتماعه أمس مع وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري بحضور الوكلاء، إنه أبدى ملاحظات جذرية على قانون الإعلام الجديد، مبينا أنه ستتم دعوة وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس اتحاد الصحف الإلكترونية وجمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية المحامين وأساتذة من كليتي الإعلام والحقوق لاجتماع اللجنة يوم الأحد 22 الجاري لمناقشة القانون.

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