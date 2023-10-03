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إشهار الجمعيات الخيرية عبر النظم الإلكترونية قريبا

10/3/2023 2:57:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون عن ان الوزارة شارفت على الانتهاء من إدراج خدمة الإشهار الإلكتروني للجمعيات الخيرية عبر النظم الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الجمعيات الخيرية والحاسب الآلي في الوزارة. وأوضح المصدر أن الهدف من الخدمة تسهيل الإجراءات على الجمعيات الخيرية وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين كافة، وتطبيق قواعد الحوكمة في آلية التسجيل، كما تضمنت الخدمة سهولة تقديم طلبات الإشهار وفق الإجراءات المعتمدة. وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل الوزارة بالانتقال الرقمي لكل الإجراءات والخدمات.
وفي مجال آخر، أكد المصدر استمرار الوزارة استقبال طلبات فرق العمل التطوعي ومشاريع الفرق وطلبات الاعتماد عبر خدمة «أونلاين».

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