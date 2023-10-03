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بالفيديو سوق السالمية تعلن الفائزين بجوائز مسابقتها اشتر واربح

10/3/2023 2:57:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف مضان
نظمت شركة سوق السالمية العقارية مسابقة «اشتر واربح»، «اشتر بقيمة 10 دنانير وادخل السحب» ضمن مهرجان العودة إلى المدارس، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس الماضي حتى 26 سبتمبر الماضي.
وأقيم حفل سحب الجوائز الساعة 6 مساء يوم الجمعة 29 سبتمبر بالمجمع التجاري لسوق السالمية في منطقة السالمية، وبلغت جوائز المسابقة 43 جائزة وهي: 1 شاشة تلفزيون، و10 هواتف آيفون 14 بلس، و12 آيباد آبل و20 لابتوب.
وبهذه المناسبة، قال مدير ادارة العقار في شركة سوق السالمية العقارية عبدالعزيز الانبعي في تصريح لـ «الأنباء» ان الحفل اقيم بتنظيم من شركة سوق السالمية العقارية وإشراف وزارة التجارة والصناعة، لافتا الى انه يأتي استكمالا للمهرجانات التي اقامتها الشركة على مدار العام خلال شهر فبراير وشهر رمضان المبارك.
وأضاف الانبعي ان مهرجان «العودة الى المدارس» تضمن سحبا على جوائز متعددة، مشيرا الى ان عدد الفائزين بلغ 43 فائزا، معربا عن شكره للفائزين.
وفيما يلي أسماء الفائزين:
1- حنان عبدالعزيز الدخيل
2- مالك عمرو بكر
3- رافت طاهات
4- مهروخ شكیل
5- یونس كرم
6- تایرون نافارانتراجا
7- سعاد ابراهيم كندرة
8- براساد راؤو
9- حسن علي العباد
10- واهدة دلنا
11- سندس حسن
12- محمد مجاهد
13- زهراء قاسم قمبر
14- فهد الغريب
15- بدور خالد البلوشي
16- حسن حكمت أمين
17- شيلبا كلكار
18- ابرار نبيل الطاهر
19- نيتين كمار بيرلا
20- سوسن السباعي
21- قطب الدين باليوالا
22- حسن مهند البلوشي
23- عادل مصطفى علوي
24- عبدالله خالد طارش
25- نور عرار
26- ريسالين لاكورتي
27- زهراء خضر البو حسن
28- حنان فهد
29- محمد منصور القلاف
30- محمد عبدالحلیم
31- عهود أمين صالح
32- شاري سميل
33- عبدالله محمد السبيعي
٣٤- لين محمد فوزي
35- زهراء قاسم قمبر
36- صفية عيسى
37- عهود أمين صالح
38- غالة الظفيري
39- بتول بولند
40- حياء عايد محمد
41- فاطمة يوسف الفريج
42- عهود أمين صالح
43- فابي جون.

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