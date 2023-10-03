إيداع مكافأة الصفوف الأمامية في النفط الخميس المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
توقع مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، أن تقوم الشركات النفطية بإيداع مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين خلال جائحة كورونا الخميس المقبل.
وقال المصدر إن «مؤسسة البترول» وجهت الشركات بإيداع المكافأة لمستحقي الدفعة الثانية من العاملين في القطاع النفطي، والتي تشمل شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية وكيبك.
وأشار إلى أن الشركات ستقوم بإخطار العاملين لديها بصرف المكافأة قبل أيام من إيداعها في الحسابات.
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