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إيداع مكافأة الصفوف الأمامية في النفط الخميس المقبل

10/3/2023 2:57:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
توقع مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، أن تقوم الشركات النفطية بإيداع مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين خلال جائحة كورونا الخميس المقبل.
وقال المصدر إن «مؤسسة البترول» وجهت الشركات بإيداع المكافأة لمستحقي الدفعة الثانية من العاملين في القطاع النفطي، والتي تشمل شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية وكيبك.
وأشار إلى أن الشركات ستقوم بإخطار العاملين لديها بصرف المكافأة قبل أيام من إيداعها في الحسابات.

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