عودة اللواء سفاح وكيلا لـالقوات الخاصة وفصل قطاعي الإصلاحية والحدود

(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعيين اللواء عبدالله سفاح وكيلا مساعدا لشؤون قطاع القوات الخاصة، وقرارا آخر بفصل المؤسسات الإصلاحية عن «القوات الخاصة»، وتكليف اللواء عبدالله الرجيب بتولي المسؤولية عنه لحين تعيين وكيل لقطاع المؤسسات الإصلاحية.
كما صدر قرار آخر بتعيين اللواء منصور العوضي وكيلا مساعدا لشؤون أمن المنافذ، مع فصل قطاع الحدود عنه وتكليفه بتولي المسؤولية عنه لحين تعيين وكيل جديد.
MENAFN03102023000130011022ID1107177673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.