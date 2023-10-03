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عودة اللواء سفاح وكيلا لـالقوات الخاصة وفصل قطاعي الإصلاحية والحدود

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعيين اللواء عبدالله سفاح وكيلا مساعدا لشؤون قطاع القوات الخاصة، وقرارا آخر بفصل المؤسسات الإصلاحية عن «القوات الخاصة»، وتكليف اللواء عبدالله الرجيب بتولي المسؤولية عنه لحين تعيين وكيل لقطاع المؤسسات الإصلاحية.
كما صدر قرار آخر بتعيين اللواء منصور العوضي وكيلا مساعدا لشؤون أمن المنافذ، مع فصل قطاع الحدود عنه وتكليفه بتولي المسؤولية عنه لحين تعيين وكيل جديد.

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