صيانة طرق حولي والأحمدي ومبارك الكبير في 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء»، ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تسعى لتنفيذ مشروع صيانة قطوعات الخدمات وطرق مؤسسات الدولة في محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير خلال العام المقبل. وقالت مصادر مطلعة: من المتوقع الإعلان عن طرح المشروع مناقصة في مارس 2024، مشيرة الى ان مدة تنفيذ المشروع 1095 يوما.
ولفتت الى ان المشروع يشمل أعمالا انشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات ومجاري مياه الأمطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل أيضا الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وفق مستلزمات الصيانة العامة.
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