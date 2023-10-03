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صيانة طرق حولي والأحمدي ومبارك الكبير في 2024

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء»، ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تسعى لتنفيذ مشروع صيانة قطوعات الخدمات وطرق مؤسسات الدولة في محافظات حولي والاحمدي ومبارك الكبير خلال العام المقبل. وقالت مصادر مطلعة: من المتوقع الإعلان عن طرح المشروع مناقصة في مارس 2024، مشيرة الى ان مدة تنفيذ المشروع 1095 يوما.
ولفتت الى ان المشروع يشمل أعمالا انشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات ومجاري مياه الأمطار ومخارج البحر والأرصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة، ويشمل أيضا الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وفق مستلزمات الصيانة العامة.

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