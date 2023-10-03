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انقلابيو النيجر يدرسون إقامة علاقات مستقبلية مع فرنسا

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس النظام العسكري، الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب، الجنرال عبدالرحمن تياني، نيته إقامة «علاقات مستقبلية مع فرنسا».
وقال تياني عبر التلفزيون الرسمي «سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا».
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني «بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون (..) فقد انتهت إقامتهم في النيجر».
ورأى أن «الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين».
وتابع «إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوما ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد (في نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم) لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين»، مبررا بذلك حصول الانقلاب.
كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح، وقال إنها «لم تحاول حتى معرفة أسباب» الانقلاب، معربا عن أسفه لأن «السكان يعانون من العقوبات».
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحا أن «اتفاقا اقتصاديا سيعقب ذلك».
جاء ذلك غداة تحذير فرنسا على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو من «انهيار» منطقة الساحل الغربي الأفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات المسلحة وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكتروني مؤخرا، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو «فشل» للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وأضاف «الساحل مهدد بالانهيار.. كل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية» الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا! لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا إلى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الجهادية في المنطقة وتوفير «الأمن» لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.
وقال «الطلب منا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى «تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب» منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2022.
وحذر من أن «مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته»، سائلا «هل يتم تحميلنا المسؤولية إذا كان بعض الأطراف المحليين يفضلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».

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