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روسيا تسقط مسيرات أوكرانية والاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهدات أمنية طويلة الأمد لكييف

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين روسيتين وصاروخين أوكرانيين فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد.
وأضافت الوزارة انه تم اسقاط ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك غرب البلاد، ثم أسقطت طائرتين أخريين في المنطقة.
وتابعت «جرى إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصاروخين من طراز جروم-2»، مضيفة أن الصاروخين أسقطا فوق منطقة جانكوي.
من جهته، قال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف اليوم الأحد إن الجنود البريطانيين الذين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وكذلك المصانع الألمانية التي تنتج صواريخ «توروس» إذا قدمت إمدادات لكييف.
واضاف إن مثل هذه الخطوات من قبل الغرب تعجل باندلاع حرب عالمية ثالثة.
وفي منشور على «تليغرام»، وجه مدفيديف غضبه أولا إلى وزير الدفاع البريطاني المعين حديثا غرانت شابس، الذي قال في مقابلة صحفية إن لندن تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا بالإضافة إلى تدريب قوات أوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى في الوقت الحالي.
وكتب مدفيديف «(هذا) سيحول مدربيهم إلى هدف مشروع لقواتنا المسلحة.. مع العلم تماما انه سيتم القضاء عليهم بلا رحمة.. ليس كمرتزقة، بل على وجه التحديد كمتخصصين بريطانيين في حلف شمال الأطلسي».
وعلق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تصريحات شابس قائلا إنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.
وأضاف سوناك للصحافيين في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشيستر «ما كان يقوله وزير الدفاع هو أنه قد يكون من الممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نقوم ببعض هذا التدريب في أوكرانيا».
وأردف قائلا «لكن هذا أمر على المدى الطويل، وليس الآن. لن يتم إرسال جنود بريطانيين للقتال في الصراع الحالي».
ثم حول مدفيديف سهامه إلى ألمانيا، منتقدا بشدة من يطالبون برلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس القادرة على ضرب الأراضي الروسية وعرقلة وصول إمدادات موسكو إلى قواتها.
وقال مدفيديف «يقولون إن هذا يتوافق مع القانون الدولي. حسنا، في هذه الحالة، ستكون أيضا الضربات على المصانع الألمانية التي تنتج هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي».
وأضاف «هؤلاء الحمقى يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة».
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى كييف إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية ووعد بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.
واضاف بوريل في بيان نشر على منصة «إكس» ان «أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع».
وأوضح أنه بحث تقديم «مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي» خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
وأردف قائلا «نعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا».
بدوره، شكر عمروف في بيان بوريل على «الدعم المستمر»، وقال إن الاجتماع كان «نقطة انطلاق لتعاون كبير»، وقال إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت «المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع» في أوكرانيا.
وقالت وكالة الدفاع الأوروبية، ردا على أسئلة لوكالة «رويترز»، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.
في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الديموقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأميركي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.
وعندما سئل بايدن في مؤتمر صحافي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اتفاقات مستقبلا، أجاب «عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك».
ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.

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