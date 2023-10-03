Tuesday, 03 October 2023 11:01 GMT

ليبيا أسباب لوجستية ترجئ المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت سلطات شرق ليبيا عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في 10 سبتمبر الماضي، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية، في بيان، أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 الجاري، تم تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر المقبل لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار».
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
ورغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة في شرق البلاد في البداية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر، لكن يبدو أنها أعادت حساباتها وأشارت إلى أنه سيكون «مفتوحا أمام الشركات الدولية» والليبية فقط.
ولمحت واشنطن في وقت سابق إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده، وجاء في بيان للسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية أن «عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر 2023 سيكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل».
وأضاف أن بلاده ستواصل «العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون».
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة».
جدير بالذكر أن حكومة شرق ليبيا ضاعفت الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، ما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت الحكومة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة «دانيال»، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضررة. كما أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، من دون أن تحدد كيفية تمويله.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.

MENAFN03102023000130011022ID1107177669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث