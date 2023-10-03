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بيونغ يانغ تنتقد السلوك العدائي لواشنطن يعكس عقلية الهيمنة الأميركية

10/3/2023 2:57:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقد نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الديموقراطية إم تشون إل، الولايات المتحدة امس، بسبب سلوكها العدائي تجاه تنمية العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، وخطابها الذي يفيد بأن التعاون الثنائي بين البلدين يفرض تهديدا على السلام والأمن في العالم، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وبحسب البيان، فإن خطاب الولايات المتحدة هو «تعبير واضح عن طريقة تفكير الولايات المتحدة الموجهة نحو الهيمنة والقائمة على منطق المواجهة على نمط الحرب الباردة».
كما أدان البيان حلف شمال الاطلسي «الناتو» والتحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، واصفا كليهما «بكيانات تشبه الخلايا السرطانية تعرض النظام الدولي القائم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة للخطر، مضيفا أنهما يمثلان تهديدا خطيرا على السلام والأمن العالميين».
وذكر البيان أن كوريا الديموقراطية ستعمل على زيادة تطوير العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون مع روسيا ودول أخرى ذات سيادة مستقلة، لردع التهديد العسكري والأعمال الاستفزازية والممارسات الاستبدادية والتعسفية من قبل الإمبرياليين والدفاع بحزم عن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره.
كما اتهمت كوريا الشمالية امس، الولايات المتحدة بالسماح بوقوع هجوم «إرهابي» ضد كوبا على الأراضي الأميركية، قائلة إن الهجوم الذي استهدف السفارة الكوبية في واشنطن في الآونة الأخيرة كان نتيجة نوايا أميركية مناهضة لكوبا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن الولايات المتحدة أهملت في ضمان سلامة البعثة الكوبية وحرصت فقط على وضع الدول التي لا تفضلها مثل كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتضم القائمة التي تحددها وزارة الخارجية الأميركية أيضا كوريا الشمالية وسورية وإيران.
واستهدف مهاجم السفارة يوم 24 سبتمبر بزجاجتي مولوتوف، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.
وقال المتحدث، الذي لم يذكر اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الحادث كان «هجوما إرهابيا خطيرا».
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم وان سلطات إنفاذ القانون الأميركية ستجري تحقيقا.

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