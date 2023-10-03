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مسيرة المليون قلب تظاهرة حاشدة للمعارضة ضد الحكومة الپولندية

10/3/2023 2:57:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك نحو مليون شخص في تظاهرة حاشدة استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة الپولندية وسط العاصمة وارسو، ضد الحكومة الشعبوية القومية قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية.
وقالت المتحدثة باسم بلدية وارسو مونيكا بوث «هذه قطعا أكبر تظاهرة في تاريخ وارسو».
من جانبهم، أكد منظمو التظاهرة أن مئات آلاف الپولنديين شاركوا فيها.
وفي مستهل المسيرة، قال رئيس الوزراء السابق دونالد توسك الذي أصبح زعيم كتلة المنصة المدنية الوسطية «عندما أرى مئات الآلاف من الوجوه المبتسمة، أشعر بأن لحظة حاسمة في تاريخ وطننا مقبلة».
وهدفت التظاهرة إلى حشد الناس من أنحاء البلاد التي يحكمها القوميون منذ ثماني سنوات.
وانطلقت «مسيرة المليون قلب»، كما سماها توسك الى الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة التي ضاقت بحشود مكتظة.
وأكد توسك أنها تمثل «أحد أكبر الأحداث» في تاريخ پولندا الحديث وهي إحدى «أكبر التظاهرات في أوروبا في السنوات الأخيرة».
وكان رئيس الوزراء السابق قد صرح الخميس الماضي خلال اجتماع عام في إلبلنغ (شمال) متحدثا عن حزب القانون والعدالة الحاكم، «لن يخيفونا، ولن يجبرونا على الصمت. من الضروري أن ترى پولندا بأكملها أنه لم يعد أحد يخشاهم».
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم مواقف السلطات ملوحين بالأعلام الپولندية والأوروبية وواضعين على ملابسهم صورة قلب صغير أبيض وأحمر - رمز «تحالف الوسط».
وأكد المتظاهر كازيميرز فيغزال إنه جاء إلى العاصمة من جنوب غرب پولندا في رحلة استغرقت سبع ساعات.
وقال الرجل البالغ 65 عاما لوكالة فرانس برس «لقد سئمنا ما نشهده. لقد تم تقليص حريتنا. نريد الديموقراطية لأبنائنا وأحفادنا».
ورغم صراعاته العديدة مع الاتحاد الأوروبي واتهامه بتقويض دولة القانون، يحتفظ حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي بتقدم مريح في استطلاعات الرأي، مع نحو 35% من نوايا التصويت، وفق معهد «إبريس».
ويأتي حزب المنصة المدنية ثانيا، بدعم من 27% من الناخبين، بحسب المعهد.
لكن دونالد توسك يؤكد أن استطلاعات رأي أجراها حزبه تظهر أن تقدم حزب القانون والعدالة تقلص مؤخرا إلى نقطتين مئويتين فقط.
وقال: «لم يحسم أي شيء بعد»، متعهدا محاسبة السلطات الحالية اثر الانتخابات.
وأضاف متحدثا عن مسؤولي الحزب الحاكم «سيدخل الكثير منهم السجن بتهم السرقة وانتهاك القانون والدستور».

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