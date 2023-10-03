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روبرت كينيدي جونيور يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض كـ مستقل

10/3/2023 2:57:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيعلن المرشح الرئاسي الأميركي روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل بدلا من متابعة محاولته الطويلة الأمد للإطاحة بالرئيس جو بايدن كمرشح الحزب الديموقراطي، وهو تحول قد يعقد الانتخابات الرئاسية التي تجرى في العام المقبل.
ونشر كينيدي، وهو ناشط مناهض للقاحات وعضو في عائلة سياسية أميركية شهيرة، مقطعا مصورا على موقع يوتيوب يطلب فيه من الأميركيين الانضمام إليه في «إعلان مهم» في فيلادلفيا يوم 9 أكتوبر الجاري.
وقال «سأتحدث عن تغيير جذري في السياسة الأميركية»، منددا بالفساد في «كلا الحزبين».
وتم الإعلان عن خطة كينيدي للترشح كمستقل لأول مرة على موقع «ميديايت السياسي».
وكينيدي هو ابن شقيق الرئيس الاميركي الاسبق جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963، وابن السيناتور الأميركي السابق روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968 خلال محاولته خوض انتخابات الرئاسة.
وقال كينيدي في أبريل الماضي إنه سيتحدى بايدن على ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات ضد المرشح الجمهوري المتوقع أن يكون الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومنذ ذلك الحين، اشتكى كينيدي من أن الحزب الديموقراطي «اندمج بشكل أساسي في وحدة واحدة» مع حملة بايدن، مما حرمه من فرصة عادلة في مسابقة الترشيح. وأظهر العديد من استطلاعات الرأي تقدم بايدن على كينيدي.
وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن أي محاولة من طرف ثالث قد تؤدي إلى إبعاد الأصوات عن بايدن (80 عاما) الذي يواجه مخاوف بشأن الاقتصاد وعمره في المنافسة المتوقعة ضد المرشح الجمهوري الأوفر حظا والمرشح المفترض ترامب (77 عاما).

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