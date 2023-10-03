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حزب المحافظين البريطاني يعقد مؤتمره السنوي لتحويل الدفة قبل الانتخابات المقبلة

10/3/2023 2:57:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق حزب المحافظين البريطاني بزعامة ريشي سوناك، والذي يشهد تراجعا كبيرا في استطلاعات الرأي، مؤتمره السنوي في مانشستر، على أمل التوصل إلى حل لتحويل دفة الأمور وتجنب الهزيمة في الانتخابات المقبلة.
ومنذ أشهر تتوقع استطلاعات الرأي تحولا في البلاد نحو اليسار، مع تقدم حزب العمال بنحو عشرين نقطة قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وقال رئيس الحزب غريغ هاندز أثناء افتتاحه المؤتمر «من المحتمل أن يكون المحافظون في هذه الانتخابات العامة الطرف الأقل حظا».
لكن ريشي سوناك يعتزم إظهار أن المحافظين، بعد 13 عاما على وجودهم في السلطة، لايزالون يتمتعون بالمصداقية «لتغيير الأمور في الاتجاه الصحيح وعلى المدى الطويل»، حسبما أكد لشبكة «بي بي سي» البريطانية.
وقال سوناك «هذا يعني القيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ قرارات من شأنها أن تحدث فرقا في حياة الناس، حتى لو تعرضت لانتقادات بسبب ذلك».
وأضاف أن «الناس سيكون لديهم فكرة واضحة عن الوجهة التي أريد أن أقود إليها البلاد».
ويعد ذلك تغيرا في لهجة رئيس الحكومة البالغ 43 عاما، والذي وصل إلى «داونينغ ستريت» قبل أقل من عام بقليل، عبر الإعلان عن سعيه لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي الصعب الذي طغت عليه أزمة تكاليف المعيشة، وذلك بعد الولاية الفوضوية والقصيرة الأمد لليز تراس وبعد الأعوام التي أمضاها بوريس جونسون في رئاسة الحكومة، والذي اضطر إلى الاستقالة بسبب فضائح، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وسيتحدث سوناك منتصف يوم الأربعاء، بعد الشخصيات البارزة في الحكومة، وبينها وزراء الدفاع غرانت شابس والخارجية جيمس كليفرلي والداخلية سويلا برافرمان.
من جهة أخرى، يواجه سوناك المدافع عن السياسات التقليدية في ما يتعلق بالميزانية، ضغوطا ضمن صفوفه، بينما ستمثل الضرائب 37% من الدخل القومي بحلول الانتخابات المقبلة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، أي بزيادة قدرها 3500 جنيه إسترليني لكل أسرة مقارنة بنهاية عام 2019، وفق معهد الدراسات المالية.
وتدعو مجموعة من البرلمانيين البارزين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى «تخفيف عبء الضرائب»، فيما قال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف، إنه يأمل رؤية تخفيض للضرائب «قبل الانتخابات المقبلة».
ورد رئيس الوزراء عبر شبكة «بي بي سي» مسلطا الضوء على جهوده لإبطاء التضخم، الذي وصل إلى 6.7% في أغسطس الفائت، واصفا الأمر بأنه «أفضل تخفيض ضريبي»، خصوصا للأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي يناير2023 حدد سوناك خمس أولويات، بدءا بالاقتصاد وصولا الى مكافحة الهجرة غير الشرعية والصحة، التي أصبحت مواضيع رئيسية لحملة الانتخابات التشريعية المقبلة، تماما مثل البيئة.
ومنذ الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2019، حين فاز المحافظون بقيادة بوريس جونسون بغالبية غير مسبوقة منذ مارغريت تاتشر، تضاءل تقدمهم تدريجيا في العديد من الانتخابات الفرعية. ومن المتوقع إجراء ثلاث عمليات اقتراع أخرى في الأسابيع المقبلة.
ورغم أن حزب العمال المعارض يتمتع بتقدم يتجاوز عشرين نقطة في نوايا التصويت منذ عدة أشهر، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة «أوبينيوم» أشار إلى أن الفجوة تضيق، إذ تفصل الآن عشر نقاط بين الحزبين.
ولحزب المحافظين حاليا 352 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، متقدما على حزب العمال (196 مقعدا).

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