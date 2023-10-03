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بعثة أممية تصل إلى ناغورني قره باغ لأول مرة منذ 30 عاما

10/3/2023 2:57:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناغورني قره باغ أمس لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبا مذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي.
وأفاد ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية وكالة فرانس برس، بأن «بعثة أممية وصلت إلى قره باغ» لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصا.
وهي المرة الأولى منذ 30 عاما التي تتمكن فيها المنظمة الدولية من دخول المنطقة.
وطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل طارئ ما يزيد على عشرين مليون يورو لتلبية الحاجات الإنسانية المتنامية مع نزوح الأرمن.
في هذه الأثناء، حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كلا من أذربيجان وأرمينيا، على إجراء محادثات لاستعادة السلام في ناغورنو قره باغ، مضيفا أن المنطقة تعاني من أزمة إنسانية.
وأضاف البابا فرنسيس خلال قداس امس «تابعت الوضع المأساوي للنازحين من ناغورنو قره باغ خلال الأيام الماضية، وأجدد دعوتي للحوار بين أذربيجان وأرمينيا، على أمل أن تؤدي المحادثات بين الطرفين إلى اتفاق دائم يضع حدا للأزمة الإنسانية».
جاء ذلك في وقت سيلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس المقبل في غرناطة في إسبانيا لإجراء محادثات بوساطة غربية في محاولة لإنهاء العداء التاريخي بين باكو ويريفان.
وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم في أرمينيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، تظاهر مجددا معارضو رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان، المتهم بالوقوف «متفرجا» أمام هجوم باكو الذي تخلت عنه موسكو.
وفي أذربيجان أعلن المدعي العام قمران علييف فتح تحقيقات جنائية حول ارتكاب جرائم حرب على يد 300 مسؤول من الانفصاليين.
وأكد في مؤتمر صحافي امس «حث هؤلاء الأشخاص على تسليم أنفسهم طوعا».
وبات إقليم قره باغ على وشك أن يفرغ من سكانه البالغ عددهم حوالي 120 ألف نسمة، مما أثار أزمة لاجئين.
وشاهدت مراسلة لفرانس برس عند معبر حدودي قرب ممر لاتشين، وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط الإقليم بأرمينيا، سيارة واحدة فقط تأتي من الجيب الذي أصبح شبه مهجور.
ويـــؤكــد سـيـرغـــي أستساريان (40 عاما)، أنه من آخر الأرمن المغادرين لقره باغ، وقال لفرانس برس «لا يوجد لدي أدنى فكرة إلى أين سأذهب، ربما أوروبا»، مبديا أمله في أن يعود اللاجئون حال «تقديم أذربيجان ضمانات ومساعدات».
وأضاف «تحدثت مع الشرطة الأذربيجانية التي أخبرتني أنه لن يكون هناك أي مشاكل حال رغبنا في العودة وبإمكاننا أن نعيش في بيوتنا».

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