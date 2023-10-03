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لجنة تحقيق عراقية حادث الحمدانية عرضي وغير متعمد وناتج عن الإهمال

10/3/2023 2:57:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت لجنة التحقيق بوزارة الداخلية العراقية، الخاصة بحادثة الحريق في صالة المناسبات بقضاء الحمدانية الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، أمس، أن الحادث سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وانه كان عرضيا وغير متعمد وناتج عن الإهمال. وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال رئيس اللجنة اللواء سعد الدليمي في مؤتمر صحافي إن «قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية تتسع لـ 500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة»، مبينا أن «الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الإنقاذ».
وأشار إلى أن «حادث الحريق المؤسف أدى إلى وفاة 107 أشخاص و82 مصابا». فيما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر ان «الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس»، لافتا إلى ان «الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدا وقد استخدمت داخل القاعة، حيث إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، إضافة إلى أن أرضية القاعة أيضا سريعة الاشتعال، كما أنها تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول».

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