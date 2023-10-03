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البرلمان العربي يدعو إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع السويد على خلفية حرق المصحف

10/3/2023 2:57:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف.
وانتقد العسومي، في بيان صحافي امس، «علم السلطات المحلية التي صرحت له بالقيام بجريمته المشينة»، محذرا من «خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرارا على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتخدم أجندات العنف والتطرف».
وجدد العسومي دعوته للقيام بـ «قطع العلاقات الديبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها»، داعيا الشعب العربي الى «حملة مقاطعة عالمية اقتصادية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم».
ودعا المجتمع الدولي الى التحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حد واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف والتي تعد جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات التي تروج للكراهية والعنف، والتي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.
من جانبها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له بالقيام بـ«جريمته النكراء».
وجددت وزارة الخارجية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) امس، «التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتا لكل هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكل ممنهج في عدد من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم».
وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بـ «أهمية التصدي بشكل عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية».
من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ردا على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، إنه من المتوقع أن تستجيب الحكومة السويدية للمطلب الأكثر وضوحا للمسلمين بمسؤولية مع الالتزام الجاد بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومحاولة تعزيز الأخلاق والتعايش السلمي بين الأديان من خلال تدابير عملية وفاعلة.
وردا على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد، أعرب كنعاني عن أسفه ازاء ما نشهده من تكرار إهانة المقدسات الإسلامية في عمل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إيرنا».
وفي إشارة إلى أن نشر الكراهية والإهانة والاعتداء على حقوق وقيم أكثر من ملياري مسلم، أكد كنعاني أن هذه الأعمال لن يتم محوها أبدا من أذهان شعوب العالم ذات التفكير الحر والمحبين للحقيقة.
وأضاف كنعاني أن ادعاءات السلطات السويدية دون اتخاذ إجراء بشأن إدانة ومعارضة الهجوم على القرآن الكريم ليست كافية أبدا.

MENAFN03102023000130011022ID1107177662

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