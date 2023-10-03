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الكردستاني يتبنى هجوم أنقرة الانتحاري وأردوغان لن تحققوا أهدافكم

10/3/2023 2:57:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس منع «الإرهابيين» من تحقيق «أهدافهم»، بعد ساعات من هجوم استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، فيما قال وزير داخليته علي يرلي قايا إن رجال الشرطة منعوا وقوع المزيد من التفجيرات.
هذا، وتبنى حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» الذي تصنفه تركيا إرهابيا الهجوم الانتحاري.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن موقع إخباري مقرب من الحزب قوله إن مجموعة تسمى «كتيبة الخالدون» نفذت تفجيرا في أنقرة.ووصل اردوغان إلى مقر البرلمان كما كان مخططا له، حسبما أفادت وكالة فرانس برس. وأكد في خطابه أمام النواب أن «الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم أبدا». وقال إن «الأشرار الذين يهددون سلام وأمن المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يحققوها أبدا».
وقال أردوغان في هذا الخصوص: «العملية التي جرت، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب».
وتطرق إلى مسألة إعداد دستور جديد للبلاد، قائلا: «الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 يوليو 2016، يستحق تتويج كفاحه الديموقراطي بدستور مدني». وتابع: «كما أن تنظيم «غولن» الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضا إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة».
واستهدف الهجوم، مقر الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.
ووقع الهجوم في الشارع، حيث تقع وزارة الداخلية، والذي كان شبه مقفل وسط هطول أمطار غزيرة، وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمين، لم يؤد الهجوم الى وقوع ضحايا آخرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا في تصريح للصحافيين من أمام الوزارة إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذه رجلان فجر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة «في الرأس».
واضاف قايا إن «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير». وأضاف للصحافيين أن «أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تتاح له فرصة تفجير نفسه».
وأشار إلى أن «اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة» في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر. ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.
ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.
واندفع رجل ثان بدوره، لكنه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضا في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قتل، داعيا وسائل الإعلام إلى التوقف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة «إكس» بأنه نفذ عمليات «تفجير مضبوطة» لـ«طرود مشبوهة» خوفا من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.
كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصا القنوات التلفزيونية، التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.
وظل الشارع مطوقا من قبل الشرطة حتى منتصف النهار.
وفي السياق، سارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الذي من المقرر ان يصادق البرلمان التركي خلال دورته العالية على انضمام بلاده الى حلف شمال الاطلسي «الناتو» إلى الإعلان في بيان أن بلاده «تؤكد مجددا التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب».
كذلك، قدم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن «تضامنهم» وإدانتهم للهجوم. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه «مصدوم». كما أدانت ألمانيا والمملكة المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة الهجوم.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للهجوم الارهابي. وأكدت الوزارة وفق بيان نقلته وكالة الانباء السعودية «واس»، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربة عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.
كما أدانت مصر بـ «أشد العبارات»، الهجوم الإرهابي، وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع تركيا حكومة وشعبا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.
وأعادت مصر «التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كل أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين». بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم، وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، «تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، ورفضها واستنكارها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار»، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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