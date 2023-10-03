أفراح الرفاعي والنصف

أفراح الرفاعي والنصف
التاريخ
10/3/2023 2:57:43 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفـل أحـمــد فـيــصل الســـيد عبدالوهاب الرفاعي بزفاف نجله فيصل على كريمة طلال خالد النصف بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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