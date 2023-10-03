مدينة على سطح المحيط

«ارتفاع مستوى سطح البحار يغرق المستقبل، فهو لا يمثل تهديدا في حد ذاته وإنما عامل مضاعف للأخطار الأخرى» غوتيريش - الأمم المتحدة.

أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير لها مجموعة جديدة من البيانات التي توضح الخطر الجسيم لارتفاع منسوب مياه البحار.

فقد ارتفع المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر منذ عام 1900 بشكل أسرع من أي قرن سابق خلال الثلاثة آلاف عام الماضية. وارتفعت درجة حرارة المحيطات العالمية خلال القرن الماضي بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الأحد عشر ألف سنة الماضية.

لذلك، فقد حذر الأمين العام للمنظمة أن مدنا كبرى ستواجه في كل قارة تداعيات خطيرة مثل بانكوك ومومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجيليس ونيويورك وبوينس آيريس وسواحل ليبيا، حيث سيكون حادا لما يقرب من 900 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية، وأنه لابد من معالجة السبب الجذري لارتفاع البحار وهي أزمة المناخ.

«دوجن» للرعاية الصحية والتكيف مع تغير المناخ: أعلنت شركة «N-ARK» اليابانية الناشئة في مجال التصميم والاستشارات للتنمية الحضرية والتنمية المتعلقة بالزراعة بمياه البحار، عن خططها لتطوير مدينة ذكية عائمة آمنة للسكن أطلقت عليها اسم مدينة «دوجن» لدمج إنتاج الغذاء والهندسة المعمارية ومراكز البيانات والطاقة والمياه في نظام تكافلي واحد يعتمد على المحيطات والبحار.

فهي عبارة عن مدينة دائرية يبلغ قطرها أربعة كيلومترات وستكون لديها القدرة على استيعاب ما يقرب من عشرة آلاف مقيم، بالإضافة إلى 30 ألف سائح في أي وقت، والهدف من التصميم الدائري هو تحمل الطقس القاسي وحتى أمواج المد العاتية (سونامي).

ففي تصريح لـ «N-ARK» حول المشروع أفادت الشركة المطورة بأنه ضمن أهدافها الاستراتيجية العمل على تطوير تقنيات الحياة في البحار والمحيطات، مثل الهندسة المعمارية العائمة على سطح البحر وتكنولوجيا الزراعة بمياه البحر.

كما أوضحت أن البنية التحتية للمدينة ستعتمد على أساسيات لإنشاء مدينة بحرية مكتفية ذاتيا ومستدامة أولها أن تكون صالحة للحياة المعيشية، مركز للبيانات تحت سطح البحر يوفر ويشغل الإدارة للحياة الحضرية وتحليل بيانات الرعاية الصحية مع تقليل استهلاك الطاقة، وألا تخضع لعوامل الطبيعة مثل الهزات الارضية.

تشتمل المدينة على مرافق لإنتاج الأغذية ومستشفيات ومختبرات بحوث وتطوير وحدائق عامة ومدارس وملاعب ومراكز أمن ومحطات اتصالات وفنادق سكنية ومجمعات تجارية.

سونامي «اليابان»: كلمة «سونامي» باللغة اليابانية تعني أمواج الشاطئ أو أمواج الميناء، وأصل هذه التسمية يعود للصيادين اليابانيين الذين كانوا يخوضون البحر في بحثهم عن الصيد، وعند عودتهم إلى الشاطئ يجدون أحيانا أن الميناء الذي انطلقوا منه قد دمر بالكامل، مع أنهم لم يشعروا بهذه الموجات المدمرة القادمة من البحر لما كانوا في عرضه.

وقد أكدت البحوث وجود ترابط وثيق بين سونامي ونشاط الزلازل، فأكثر من 80% من حالات سونامي المسجلة منذ مطلع القرن العشرين وقعت بالمحيط الهادي المعروف بنشاطه الزلزالي الكثيف. أما عن مراحل نشوئها فهي التولد فالانتشار ثم الإغراق.

في مطلع عام 2021 أظهر باحثون من جامعة «كيوتو» باليابان أنه بالإمكان التنبؤ بأمواج سونامي حتى قبل ارتفاع مستوى سطح البحر، من خلال دراسة الحقول المغناطيسية التي تنشأ عن هذه الاندفاعات الهائلة من الأمواج.





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