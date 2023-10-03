السعودية ويوم السياحة العالمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استكمالا للإنجازات التي تتحقق كل يوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي إنجاز مهم غير مسبوق على صعيد منطقة الشرق الأوسط وهو ما ستتجه إليه الأنظار في الأوساط الاقتصادية العالمية، وعلى صعيد مهم جدا يشكل نسبة بالغة الأهمية وهو قطاع السياحة.
فمنذ اكثر من 40 عاما يأتي حدث يوم السياحة العالمي، والذي من المقرر أن تستضيفه المملكة في عاصمتها الرياض والذي سيشكل حدثا مهما كما أسلفنا.
ففي تلك المناسبة والحدث الكبير سيستضيف الوزراء والمسؤولين الخبراء في قطاع السياحة على مستوى العالم بأكمله، والذي يتوقع أن يضيف رصيدا مهما لرصيد السياحة في المملكة ويضيف بعدا جديدا على النظرة السياحية في الخليج العربي وبطبيعة الحال الأمر الذي سوف يسهم في تحسين أداء الاقتصاد في المملكة ويحقق عوائد اقتصادية مالية مهمة. ومما لا شك فيه القول ان مناسبة يوم السياحة العالمي المقرر في المملكة سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع السياحي في المنطقة والعالم. وهو الأمر الذي سيحقق نظرة جديدة وبعدا جديدا على هذا القطاع في ظل تنامي الأنشطة السياحية والترفيهية في منطقة الخليج العربي وتحديدا المملكة، وفي ظل انطلاق مهرجانات السياحة والترفيه في الرياض والاحتفالات التي تقام فيه في هذه المناسبة.
ولا ننسى الإشارة الى قطاع قريب جدا من قطاع السياحة والترفيه وهو قطاع الرياضة ورياضة كرة القدم تحديدا تلك الرياضة التي عززت موقعها في العالم في ظل تحول وجهة وعشاق هذه المستديرة الى المملكة بعد سلسلة التعاقدات مع أبرز مشاهير اللعبة والمكاسب التي بدأت بالتحقق جراء هذا التطور الميمون في حركة الرياضة في السعودية. ومن ناحية أخرى نقول إن هذا الحدث السياحي الكبير في المملكة الأضخم منذ بدء التغيرات الميمونة التي حدثت في المملكة وآذنت بدخولها عصرا جديدا ووفق رؤية مستقبلية فاقت كل الحدود. وحققت فيها الكثير من المكاسب والإنجازات المحلية والإقليمية. وجعلت المملكة من خلالها وجهة يقصدها العاملون بمجال السياحة وتضاف إليها المجالات الأخرى من الثقافة والاقتصاد والترفيه.
وينسحب على ذلك كله أيضا القول ان الحركة الاقتصادية والسياحية والرياضية في المملكة ومن خلال نقلتها الأخيرة سيكون لها وقع مهم على رؤية المملكة للعام 2030 وهو ما يحقق تلك الرؤية بكل أريحية. إن استضافة المملكة لليوم السياحي العالمي سيجذب استثمارات مهمة، ومن المتوقع ان يستقطب المزيد من الزيارات للمملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، فكل التوفيق لليوم السياحي، والله الموفق.
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