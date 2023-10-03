السعودية ويوم السياحة العالمي

استكمالا للإنجازات التي تتحقق كل يوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي إنجاز مهم غير مسبوق على صعيد منطقة الشرق الأوسط وهو ما ستتجه إليه الأنظار في الأوساط الاقتصادية العالمية، وعلى صعيد مهم جدا يشكل نسبة بالغة الأهمية وهو قطاع السياحة.

فمنذ اكثر من 40 عاما يأتي حدث يوم السياحة العالمي، والذي من المقرر أن تستضيفه المملكة في عاصمتها الرياض والذي سيشكل حدثا مهما كما أسلفنا.

ففي تلك المناسبة والحدث الكبير سيستضيف الوزراء والمسؤولين الخبراء في قطاع السياحة على مستوى العالم بأكمله، والذي يتوقع أن يضيف رصيدا مهما لرصيد السياحة في المملكة ويضيف بعدا جديدا على النظرة السياحية في الخليج العربي وبطبيعة الحال الأمر الذي سوف يسهم في تحسين أداء الاقتصاد في المملكة ويحقق عوائد اقتصادية مالية مهمة. ومما لا شك فيه القول ان مناسبة يوم السياحة العالمي المقرر في المملكة سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع السياحي في المنطقة والعالم. وهو الأمر الذي سيحقق نظرة جديدة وبعدا جديدا على هذا القطاع في ظل تنامي الأنشطة السياحية والترفيهية في منطقة الخليج العربي وتحديدا المملكة، وفي ظل انطلاق مهرجانات السياحة والترفيه في الرياض والاحتفالات التي تقام فيه في هذه المناسبة.

ولا ننسى الإشارة الى قطاع قريب جدا من قطاع السياحة والترفيه وهو قطاع الرياضة ورياضة كرة القدم تحديدا تلك الرياضة التي عززت موقعها في العالم في ظل تحول وجهة وعشاق هذه المستديرة الى المملكة بعد سلسلة التعاقدات مع أبرز مشاهير اللعبة والمكاسب التي بدأت بالتحقق جراء هذا التطور الميمون في حركة الرياضة في السعودية. ومن ناحية أخرى نقول إن هذا الحدث السياحي الكبير في المملكة الأضخم منذ بدء التغيرات الميمونة التي حدثت في المملكة وآذنت بدخولها عصرا جديدا ووفق رؤية مستقبلية فاقت كل الحدود. وحققت فيها الكثير من المكاسب والإنجازات المحلية والإقليمية. وجعلت المملكة من خلالها وجهة يقصدها العاملون بمجال السياحة وتضاف إليها المجالات الأخرى من الثقافة والاقتصاد والترفيه.

وينسحب على ذلك كله أيضا القول ان الحركة الاقتصادية والسياحية والرياضية في المملكة ومن خلال نقلتها الأخيرة سيكون لها وقع مهم على رؤية المملكة للعام 2030 وهو ما يحقق تلك الرؤية بكل أريحية. إن استضافة المملكة لليوم السياحي العالمي سيجذب استثمارات مهمة، ومن المتوقع ان يستقطب المزيد من الزيارات للمملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، فكل التوفيق لليوم السياحي، والله الموفق.





[email protected]