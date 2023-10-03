مدارج السمو

لقد ضرب لنا سيدنا يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في التعامل مع الإخوة الذين جفوه وعادوه، فهو الذي لقي من إخوته بكثرتهم في مقابله هو وحده وعمرهم في مقابل عمره ما لقي من العداوة والكيد والظلم، فكانوا سببا في غربته عن الأهل والوطن وشقائه في طفولته البريئة وشبابه.ذلك حين اعماهم الحسد والحقد وأعمتهم الغيرة، عندما أغضبتهم كثيرا محبة أبيهم ليوسف وأخيه أكثر منهم، فقد كان يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قلبه، مما سبب غيرة أبنائه الباقين، وحسدهم له وحقدهم عليه، ثم العمل على الكيد له، قال تعالى: (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين).فبعد تطاول السنين وتعاقبها جاءت الفرصة سانحة بين يديه أن يأخذ حقه من إخوته الذين أصبحوا في تعب من أمرهم وضنك من العيش، لم يكن يوسف عليه السلام ذلك الانتهازي والانتقامي الحقود ليقابل السيئة بالسيئة، رغم كل ما حدث ورغم كل ما سلف من تعب وعسر، لكن كان مثالا رائعا راقيا خلده القرآن الكريم وضرب فيه أحسن القصص ليكون قدوة ودرسا لمن بعده.كما يجب علينا ايضا ألا نستهين بتحيز وحب الأبوين لأحد الأبناء والتفرقة والتمايز فيما بينهم، فتلك ظاهرة تتسبب بحدوث الكثير من المشاكل النفسية للأبناء مثل الكره والحقد والغيرة، وهي اثم مخالف لشرع الله بسبب آثاره على نشأة الأولاد، والتي ستظهر فيما بعد، سواء في التشاحن او التباغض او عدم تماسك الأسرة، كما قد يترتب عليها العقوق.فعواقبها وخيمة، وقد تستمر حتى الكبر، وتحدث حساسيات في الأسرة، ومن ثم سينعكس ذلك على المجتمع.فالأخوة شيء ثمين لا يقدر بثمن، فهي الثروة التي نمتلكها، ويجب ألا نفرط بها مهما حصلت بيننا من أمور أو خلافات، وهى السكينة التي نواصل بها دروب الحياة، والعظيم بين الإخوة ليس حبا متصنعا أو مدعيا، بل هو حب فطري ينبع من غريزة طبيعية وضعها الله في قلوب الإخوة الذين يربطهم الدم، فعندما نتكلم عن الأخ والأخت الرحم هل ندري بالفعل ما قيمة ذلك؟ أم أن جهلنا وسرعة انفعالنا يدفع العلاقة بيننا إلى الضياع عند أي منعطف؟ فكم من كلمات ومجادلات ونقاشات حادة كانت سببا في الهجر والجفاء بين الإخوة.لذلك جعل الله سبحانه من سيدنا يوسف عليه السلام مثالا رائعا راقيا خلده القرآن الكريم وضرب فيه أحسن القصص، فرغم كل ما حدث له ما كانت لتفلت منه كلمة سيئة تنزل من مستوى نفسه الراقية «قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون»، جاهلون..! لم يقل ظالمون مع أنهم ظلموا ولا فاسدون ولا مجرمون، بل هي كلمة اختارها بعناية كي يحافظ على حبل الود بينهم في خضم الصراحة المرة التي تكشف ما طوته السنون.فرحم الله إنسانا كتم كلمة سيئة مقصودة أو غير مقصودة لأخيه أو أخته.وليتنا نستلهم من هذه الحكاية معاني التعامل الراقي والحكيم مع إخواننا في شتى المواقف ومع كل من نتعامل معه، فهكذا تبنى البيوت السعيدة والمجتمعات الناجحة التي تتخلص من كل ما يسبب جراحا لعلاقاتها الاجتماعية.

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